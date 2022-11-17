Fikirler hapsedilebilir mi?

Konuşma yasağı fikirleri kalbe ve beyne hapsetmek içindir. Ama diliyle konuşamayan gözleriyle konuşabilir. Hem gözle konuşmak daha tesirli de olabilir. Zira gözden kalbe yol vardır.

Ağzı ve gözü kapatılan da konuşur: Karnından konuşur. Karnından konuşanın konuşması en tehlikeli olanıdır zira sesi çoğu zaman aşağıdan ve kötü çıkar.

Tarih boyunca, düşünen ve bilhassa kurulu gücün düşünce konforunu bozacak şeyler düşünen çok adam hapsedilmiştir ve bazıları hapiste çürütülmüştür ama hiçbirinin fikirleri hapisle çürütülememiştir.

Zira duvarlarını zamanın çürüttüğü hapishaneler tarih boyunca hiçbir fikri çürütememiştir. Fikir sağlam fikirle çürütülür.

Önceki günkü yazımızda Selahattin Demirtaş’ın uçak seyahati vesilesiyle birileriyle görüşmüş olabileceğini yazmıştık.

Pragmatik siyasetçilerden olmadığı için kendisinden keskin U dönüşleri beklenmeyecektir. Ne konuşuldu bilemeyiz. Sadece tahminlerimiz olabilir:

Önceki günü Yeni Asya’da okuduğumuz haber şöyle:

“Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısı için açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, ‘Sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz. İstiklâl Caddesi’nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum’ açıklamasını yaptı.”

Açıklamadaki “sivilleri hedef alan” vurgusundan da görüldüğü kadarıyla Demirtaş’ın “askerleri ve polisleri hedef alan” saldırıları “terör saldırısı” olarak kabul etmediği anlaşılıyor. Bu tutumu, kendisinin terörle arasına mesafe koymadığını bizce de net şekilde gösteriyor ve fikirlerinin terörle pozitif ilişkisini ortaya koyuyor. Bu tesbit ayrı yerde dursun.

Türkiye’deki mevzuata göre hapisteki biri sosyal medya kullanamaz. O halde bu açıklama nasıl oluyor da kamuoyunda tereddütsüz biçimde “Demirtaş’ın açıklaması” olarak kabul görüyor?

“Avukatı vasıtasıyla yapmıştır, ne var bunda” gibi zekice(!) cevaplar yetersiz.

Mesele bu gibi şahısların sadece bir “şahıs”tan ibaret olmadığı.

“Fenomenik şahıslar” da diyebileceğimiz bu gibi kişiler, maddi vücutlarından neredeyse bağımsız bir varlığa sahipler.

Hatırlayanlar olacaktır. İsrail ordusu terörist dediği Yaser Arafat’ın evini Ocak 2022’de uzun süre tanklarla kuşatmıştı. Tek bir bomba yeterliydi. Ama yapmadı, yapamadı. Zira o bir “kişi”den ibaret değildi. Örnekler çoğaltılabilir.

Sultanların ve kralların, düşmanlarını zindanlarda çürütmeye ve pazarlıklar için esir tutmaya çalıştıklarını tarih kitaplarından biliriz. Bu hikayelerin üzerinden çok da geçmiş değil.

Devletin, görüşebildiği ve görüşmeye muhtaç olduğu birini hapiste tutmaya devam etmesi, devlet için bir itibar vesilesi midir yoksa bir istiskal sebebi midir?

Hür dünya ve demokratik ülkeler bu gibi meseleleri nasıl aştılar?

Üzerinde yeniden düşünmemiz lazım. Yoksa boş yere çok duvarlar çürütürüz.

Bilhassa Altılı Masa’nın bileşenlerinin artık bu meselelere de “demokratça” kafa yormasının ve ortak çözümler üretmesinin zamanı geldi.

Geç olmadan…