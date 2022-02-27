"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Fikrinizi rey zarfına hapsetmek isteyenlere

Ahmet BATTAL
27 Şubat 2022, Pazar
Önümüzdeki siyasî sürecin en iyi tuzakları şunlar:

* Sen bırak onu da, şimdi sen CHP’yle beraber olanlara mı rey vereceksin?

* Sen kime rey verirsen ver senin reyin CHP’ye yazılacak, biliyorsun değil mi? 

* Senin reyini çantada keklik görenler seni adam yerine koyar mı kardeşim, neden reyinin rengini söyleyip duruyorsun? 

Örnekler çoğaltılabilir. 

Hepsi tuzak, hepsi fikrinizi değerden düşüren ya da fikrinizin değerini düşüren söylemler. 

Siyasî meseleleri konuştuğunuz kişilerin, sizin kırmızı tonlu okkalı cümlelerinize karşı ya da iktidarın icraatlarına yönelik eleştirilerinize karşı söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. 

Bunları duydukça tıkanıyorlar, yutkunuyorlar. 

Bu duygu sizi de tıkamayı ve ağzınızı bantlamayı istemelerine sebep oluyor. Hemen tuzaklı soruları önünüze seriyorlar. 

Onların siyasete fikirle yön vermek diye bir meseleleri de yok. 

Onlar siyaseti sadece “rey vermek” olarak görüyorlar. 

Zira onlar siyasette etkin değil edilginler. Eski dildeki tabirle fail değil mef’ul durumundalar. Etkileyen değil etkilenen eleman seviyesindeler. 

Üstelik onlar siyasette mütevekkil de değiller. Sadece rey verdikleri partinin iktidar ya da iktidar ortağı olmasından memnun olabiliyorlar. Aksi halde ise kahroluyorlar. 

Bu sebeple de onlar sizi de “hangi partiye rey vereceksin” sorusuyla kıskaca almaya çalışıyorlar. 

Oysa siz her partinin il ve ilçe teşkilâtını ziyaret edip fikirlerinizi kitap kitap götürecek kapasiteye sahipsiniz. 

Oysa sizin siyasete rey katkınız bir puan, ama fikir katkınız on bin puan değerinde. Üstelik bunu siyasetçi de biliyor ve fikirleriniz ve istikrarınız sebebiyle size hürmet gösteriyor. 

Yani siz etkilenen değil etkileyensiniz. 

Bu sebeple sakın o oyuncuların oyununa gelmeyiniz. O tuzakları görüp savuşturmak da sizin işiniz. 

Elinizdeki gazete rey zarfına doldurulup sayıldıktan sonra çöpe gidecek bir kâğıt parçası değil. 

Elbette reyinize de sahip çıkacaksınız ve çıkmalısınız. Ama sizler, asıl, fikrinize sahip çıkmalısınız. 

Fikirlerinizin yayılmasına önem ve değer vermelisiniz. Hatta fikrinize değer veren herkesle beraber olabilmelisiniz. 

“Fikrin-aklın sende kalsın, bana (bizim partiye) reyini ver yeter” diyen uyanıklardan uzak durmak bilhassa önümüzdeki dönemde en önemli işiniz.

Okunma Sayısı: 365
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı

    Ukrayna’da savaş var, bizde zam kuyruğu: 'Akaryakıt zamları ÖTV’den karşılansın'

    Rusya: Tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi

    Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

    Türkiye'de son 24 saatte 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 vaka gözlemlendi

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları da devrede

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 86'ya yükseldi

    Kiev metrosunda doğdu

    Zelensky İsrail’den arabuluculuk istedi

    Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

    Meteoroloji'den 7 şehir için sağanak ve fırtına uyarısı

    Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler açıklandı

    Çin'den '5 ilke' çerçevesinde Ukrayna - Rusya değerlendirmesi

    İrlanda'da Rus Büyükelçisi'nin aracı tekmelendi

    Gece boyunca çatışmaların yaşandığı Kiev'de son durum?

    Trabzonspor kendi evinde mağlup edilemiyor

    Ukrayna: 3500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı

    Zelenskiy: Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız

    Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Herkes için demokrasi” diyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
    Faruk ÇAKIR

    İki ‘özel’ mektup
    Ahmet BATTAL

    Fikrinizi rey zarfına hapsetmek isteyenlere
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat manzaraları
    Mehmet KARA

    Hayat pahalılığına iktidarın bakışı!
    Genel

    Çeçenistan’la başladı, Ukrayna’ya dayandı
    Orhan Ali YILMAZ

    Cumhûr’u ya da Millet İttifak’ını düşünürken...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.