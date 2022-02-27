Fikrinizi rey zarfına hapsetmek isteyenlere

Önümüzdeki siyasî sürecin en iyi tuzakları şunlar:

* Sen bırak onu da, şimdi sen CHP’yle beraber olanlara mı rey vereceksin?

* Sen kime rey verirsen ver senin reyin CHP’ye yazılacak, biliyorsun değil mi?

* Senin reyini çantada keklik görenler seni adam yerine koyar mı kardeşim, neden reyinin rengini söyleyip duruyorsun?

Örnekler çoğaltılabilir.

Hepsi tuzak, hepsi fikrinizi değerden düşüren ya da fikrinizin değerini düşüren söylemler.

Siyasî meseleleri konuştuğunuz kişilerin, sizin kırmızı tonlu okkalı cümlelerinize karşı ya da iktidarın icraatlarına yönelik eleştirilerinize karşı söyleyebilecekleri hiçbir şey yok.

Bunları duydukça tıkanıyorlar, yutkunuyorlar.

Bu duygu sizi de tıkamayı ve ağzınızı bantlamayı istemelerine sebep oluyor. Hemen tuzaklı soruları önünüze seriyorlar.

Onların siyasete fikirle yön vermek diye bir meseleleri de yok.

Onlar siyaseti sadece “rey vermek” olarak görüyorlar.

Zira onlar siyasette etkin değil edilginler. Eski dildeki tabirle fail değil mef’ul durumundalar. Etkileyen değil etkilenen eleman seviyesindeler.

Üstelik onlar siyasette mütevekkil de değiller. Sadece rey verdikleri partinin iktidar ya da iktidar ortağı olmasından memnun olabiliyorlar. Aksi halde ise kahroluyorlar.

Bu sebeple de onlar sizi de “hangi partiye rey vereceksin” sorusuyla kıskaca almaya çalışıyorlar.

Oysa siz her partinin il ve ilçe teşkilâtını ziyaret edip fikirlerinizi kitap kitap götürecek kapasiteye sahipsiniz.

Oysa sizin siyasete rey katkınız bir puan, ama fikir katkınız on bin puan değerinde. Üstelik bunu siyasetçi de biliyor ve fikirleriniz ve istikrarınız sebebiyle size hürmet gösteriyor.

Yani siz etkilenen değil etkileyensiniz.

Bu sebeple sakın o oyuncuların oyununa gelmeyiniz. O tuzakları görüp savuşturmak da sizin işiniz.

Elinizdeki gazete rey zarfına doldurulup sayıldıktan sonra çöpe gidecek bir kâğıt parçası değil.

Elbette reyinize de sahip çıkacaksınız ve çıkmalısınız. Ama sizler, asıl, fikrinize sahip çıkmalısınız.

Fikirlerinizin yayılmasına önem ve değer vermelisiniz. Hatta fikrinize değer veren herkesle beraber olabilmelisiniz.

“Fikrin-aklın sende kalsın, bana (bizim partiye) reyini ver yeter” diyen uyanıklardan uzak durmak bilhassa önümüzdeki dönemde en önemli işiniz.