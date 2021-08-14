Fındık fiyat tabanı ve AKP’nin tabanı

Erdoğan fındık taban fiyatlarını açıkladı.

Açıklanan rakamlar AKP’nin oy deposu durumundaki orta ve doğu Karadeniz fındıkçısının fındık fiyatlarından beklentisini karşılamadı.

Aslında bu normal bir durum. Ekonomi kötü. Bu da sonucu.

Ama bizi asıl ilgilendiren Ordu Ticaret Odası Başkanı Servet Şahin’in yaklaşımı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yazdığına göre bu zat “bu yılki fındık fiyatları cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları” demiş.

Enginyurt da bu cümleyi eleştirmiş.

Hâlbuki ne var bunda!

Doğru söylemiş!

Gerçekten bugüne kadar fındık için TL olarak belirlenen en yüksek taban fiyat bu!

(Arada altı sıfırlı dönem farkı var, ama olsun, o ayrı mesele!)

Gerçi Enginyurt eleştirisinde fındık fiyatının USD bazında geçen yıl 3,50 USD iken bu yıl 3,10 seviyesinde olduğunu tesbit ve ilân etmiş.

Ve bu hesaba göre de reel değer olarak bu seneki taban fiyat geçen senekinden daha düşük oluyor.

Ama anlaşılan bunun Ticaret Odası Başkanı için önemi yok. Neredeyse “fındıkçı ihracatını dolarla mı yapıyor kardeşim” diyecek.

Başkan için galiba önemli olan, sarayın önceden belirleyip saray gazetecilerine taksim ettiği ve onların da “emir demiri keser” diyerek sorduğu sorulara cevaplarını prompter’dan okuyarak veren bir cumhurbaşkanını rahatsız edecek açıklamalardan kaçınmak.

Başkanın siyasete AKP’den atılmaya niyetli olduğu ve bunun hazırlığını yapmak için manevralara giriştiği anlaşılıyor.

Ama biz söyleyelim: Bu hevesinde geç kaldı. Hem de çok geç kaldı.

Zira AKP Karadeniz’de dahi hızla güç ve rey kaybediyor. Saray listesinden Başkana pay düşeceğini sanmak iyimserlik olur.

Geçen sene fındık için açıklanmış olan taban puan fındıkçının beklentilerini önemli ölçüde karşılıyordu, ama yine de erimeyi durduramadı. Zira erime bir kere başlamıştı.

Bu sene reelde geçen senenin daha altında belirlenmiş olan taban puan AKP’nin Karadeniz’deki tabanını da yakıp eritecek.

Esnafın konuya bakışı da önemli ve artık esnaf da “Ölümüne Erdoğan” demiyor.

“Doğru yaparsa destekleriz” diyen de var, “yaşlandı, çok hata yapar oldu, çekilmesi lâzım” diyen de…

Seçim yaklaşıyor. Havalar soğusa da sular ısınıyor!

AKP’nin tabanının kızgınlığı ise kaynama noktasına yaklaşmış durumda.

