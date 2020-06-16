Fırsat eşitlemesi ve cinsiyet çeşitlemesi

Elimizde bir kitap var. Başlığı “TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN ANAYASA KONULU KOMİSYON RAPORU”.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından Haziran 2012’de 9 Numaralı yayın olarak yayınlanmış ve dağıtılmış.

Linki: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_yay%C4%B1n_no_9.pdf

Komisyon, raporunu oluşturmadan önce başkaları gibi bizi ve Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki şu mesai arkadaşlarımızı da dâvet edip dinlemişti:

Prof. Dr. Sacit ADALI, Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ömer Lütfi PEKER, Yrd. Doç. Dr. Ali BENGİ, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ, Meltem BAĞCI.

Bizim TBMM’deki konuşmamızın özeti kitapta (s.12) şu şekilde yer alıyor:

- Kadınla erkek arasındaki eşitlik meselesini bugün artık ideolojiden arınmış felsefî bakış açısının kabul ettiği,

- Kadınla erkek arasında fıtrî bir farklılığın var olduğu, mutlak eşitliğin tabiatı gereği mümkün olmadığı,

- Bu farklılıkla birlikte kadını erkekle hukuken eşitlemek için yapılması gerekenlerin hızla yapıldığı,

- Anayasa’da yapılan son değişiklikle, pozitif ayrımcılığın Anayasa’ya girmiş olması dâhil olmak üzere, Türkiye’nin ve genel olarak gelişmiş dünyanın geçirmekte olduğu istihaleler ve değişimlerin faydalı olduğu,

- Ancak bir risk göründüğü, bu riski şimdiden not etmekte ve hazırlık yapmakta fayda olduğu,

- “Kadını erkekle eşitleyelim ve bu amaçla kadını koruyalım” derken aileyi gözden çıkaracak, aileye zarar verecek, aile bütünlüğünü bozacak türden aşırılıklara kaçılmasının engellenmesi gerektiği,

- Kadına karşı pozitif ayrımcılığın aileyi parçalamaya ve boşanmayı gereksiz yere kolaylaştırmaya sebep olacak biçimde yorumlanmaması gerektiği, zira kadının korunmasının gerçek sebebinin “insan olarak kadın”ın korunması olduğu,

- Aileyi ve onun en zayıf ferdi olan çocuğu korumanın doğru yolunun, onu tek ebeveynli aileye mahkûm etmeden, sağlıklı aile içerisinde yetiştirebilmek ve büyütebilmek olduğu,

- Dolayısıyla kadının hakkının aslında ailenin hakkı olduğu,

- Ailenin hukukuyla birey olarak kadının hukuku arasında bir çatışma ortaya çıktığında ya da çatışma riski doğduğunda eğer aileyi feda edip kadını korumaya kalkışılırsa aslında kadının korunmamış olacağı ama eğer aile korunmaya devam edilirse bu yolla hem kadının hem erkeğin hem de toplumun sağlıklı şekilde korunmuş olacağı,

- Bu yaklaşımın esasen bugün Anayasa’da yer alan ve önümüzdeki anayasalarda da yer alacağı umulan “ailenin toplumun temeli olduğu yolundaki” temel yaklaşıma da uygun olduğu,

- Burada ana noktanın Batı’nın kısmen ideolojiyle malul, bilhassa sosyal Darwinizm etkisi altındaki mutlak eşitlikçi yaklaşımı terk etmiş olması karşısında bizim de bu yaklaşımı en azından onlardan görerek terk etmemiz gerektiğinin açık olduğu,

- Aksi hâlde yapılanların insanı fıtratının ve yaradılışının dışında bir yere doğru sevk etmeye doğru gideceği ve bunun da tehlikeli olacağı, ifade edilmiştir.

