Gazetecinin adalete katkısı

Gazeteci Süleyman Özışık demiş ki:

“Benim bu konularda ilkesel bir duruşum var. İçeride bir masum olmasındansa dışarıda bin suçlu olmasını tercih eden birisiyim. Dışarıdaki suçlu bir şekilde yakalanır, ama içerideki masumun kul hakkını kimse ödeyemez, sessiz kalanlar da ödeyemez. Ekranlardan bizi izleyenler şuna şahittir; ben gerek Süleyman Soylu’ya, gerek OHAL işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki ‘Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun’. Araştırmalar yapıldı, hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı ve hepsi görevlerine iade edildi.”

Haydi “binlerce” rakamı gazeteci abartısı olsun. Yüzlerce “temiz ve masum” kişinin listesini, kim ya da kimler, neden ve nasıl hazırlar ve kime ya da kimlere neden verir?

Suçluların listesini hazırlamak varken önce herkesi suçlu sayıp sonra masumların listesini hazırlamak nasıl bir adalettir? Listelere giremeyen masumların hesabını kim kime nerede, ne zaman ve nasıl verir?

Bu “masumlar listeleri”nin hazırlanması bir “piyasa” doğurmaz mı? Adalet şaşmaz mı?

Öte yandan “görünen devlet” nezdinde binlerce kişiyi kadro konusunda derin devletin hışmından ve zulmünden kurtaracak ölçüde itimada sahip olan birinin bu itimadının adliyelerde de kullanılmadığını düşünmek saflık olur. Bu halde bu eylem “…öcülük isnadıyla yapılan” ceza yargılamalarında “âdil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” olmaz mı?

Adalete kim nasıl katkı yaparsa yapsın elbette güzeldir. Buna itirazımız yok.

Ama bu olayda konu bu değil, şu: Biz bu haberi okuyunca “çok güzel, Allah razı olsun” mu diyeceğiz, yoksa “bir dakika, bu ne demek, bu nasıl olur” mu diyeceğiz?

Nitekim CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen bu haber üzerine “FETÖ Borsası” iddialarının araştırılması için TBMM’ye teklif verdi.

Nitekim Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu önceki gün “Yargının yapacağı işi yapmak siz Süleymanlara mı düştü” diye sordu.

Yine Ahmet Taşgetiren önceki gün Karar’da haklı olarak “İnsanlar, Süleyman Özışık’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nezdinde iş bitireceğini nereden öğrendiler acaba?” dedi.

Bizce asıl konu şu:

Biz beş senedir “cemaat eşittir terör örgütü” formülü üzerinden dayatılan toptancılığa itiraz ediyoruz.

Zira biliyoruz ki bu mesele sadece “bir cemaat”in meselesi değil. Önce bütün cemaatlerin ve tarikatların meselesi. Giderek sivilliğin, vicdan hürriyetinin ve demokrasinin de meselesi.

İstihbarat listeleriyle kurulan şüphe üzerine yargıyı alet ederek birilerini mahkûm edip ya da yürütmeyi alet ederek birilerini görevden atıp sonra da benzer istihbarat listeleri üzerine içlerinden bazılarını yeniden masum saymak adalet değildir. Bu, olsa olsa, “genel zulüm”den “özel bazıları”nı kurtarma operasyonudur.

Çare belli: Yeniden hukuka dönmek.

Yargı 2013’e, 2014’e 15 Temmuz 2016’dan bakamaz. Her eylem kendi döneminin şartlarıyla değerlendirilir.

Herkes biliyor ki 15 Temmuz’a kadar kısım için üyelik var, ama bu üyelik “terör örgütü”ne değil “muhalif cemaate” üyelik!

Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Yüksek Hâkimleri, AHİM ve tarih nazarında mahkûm olmamak için, önce, kararlara yazmaktan kaçındığınız, ama aslında fiilen tatbik edip ettirdiniz “cemaat eşittir terör örgütü” formülünden vazgeçin ve terör örgütü üyeliği suçunun manevî unsuru olan kast meselesini netleştirin.

Somut suç işlemiş olmayan kişilere, hiçbiri tek başına bir suç oluşturmayan ve aslında sadece cemaat mensubiyetini gösteren eylemleri sebebiyle terör örgütü üyeliğinden ceza verilemez. Gelin vazgeçin.

Ey gazeteciler, sizde de “adam kurtarmaca” oyunuyla yetinmek yerine kamuoyuna, yargıya ve siyasetçiye bu ilkeleri hatırlatın.

Hâkimler de gazeteci-siyasetçi üzerinden kendilerine ulaştırılan talimatlar yerine hukuk insanının gereğini yerine getirmeli.