Geçiş ve gülüş garantisi

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan’ı bu köşede sık sık misafir ediyoruz.

Sağolsun, keyifli de oluyor.

Yine edelim.

Köprülerdeki ve otoyollardaki “geçiş garantisi” meselesi ile ilgili olarak Mecliste şunları söylemiş:

“Geçmediğimiz köprünün parasını niye veriyoruz. Ben de Malatya’nın Kömürhan Köprüsü’nden geçmiyorum ama parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek ‘geçmeden’. Geçmeden verilmesi ekstra bir imkândır vatandaş için. Olması zaten başka usulle yapılsa gene kamu bütçesi konulacaktı.”

Bilhassa son cümledeki anlaşılmazlığı çözmek için konuşmayı defalarca dinledik ama çözemedik. Ama bu noksan galiba çok önemli değil.

Kömürhan köprüsü vurgusu da güzeldi.

Geçmediğimiz köprü için para ödemişlik meselesinde kendisiyle mutabıkız. Problem yok. Zira kamu bütçesi esasen tektir (ya da değilse de öyle olmalıdır) ve kamu harcamalarının tümünü tüm mükellefler olarak vergilerimizle hep birlikte karşılarız. Asıl önemli olan ve sosyal medyayı adeta yıkan, “Geçmeden verilmesi ekstra bir imkândır vatandaş için” cümlesi.

Sayın Turan konuşmasında “kamu hizmeti çeşitli şekillerde yapılabilir, bunlardan biri de bu usuldür, neticede bu da bir yatırım usulü tercihidir ve vatandaşın menfaatine olacağı düşünüldüğü için hükümetimiz tarafından tercih edilmiştir” deseydi mesele yoktu.

Ama öyle demedi. “Öyle demek istedi de başka bir şey mi söyledi” diye çok düşündük, hayra yormayı çok istedik ama olmadı, yoramadık ve yorulduk.

“Vatandaş için ekstra imkân” meselesini basit bir dil sürçmesi olarak görmek mümkün değil.

Bu olsa olsa bir zihin sürçmesi.

Yaşlananlar ve yorulanlar için makul sayılabilecek ve hoş görülebilecek bir zihin hatası.

Ama gençler için bir mantık hatası.

AKP’liler bu türden hataları gittikçe daha sık yapar oldular.

Acaba bir telaş mı var?

Ya da acaba bir kaht-ı rical durumu mu var?

Bizim kanaatimizce ikisi de var.

Ehliyetsizlik ve liyakatsizlik son dönemin en esaslı meselesi maalesef. Bülent Turan bu mebhasta sadece bir misal…