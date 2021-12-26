E-devlet portalına son girdiğimizde Tarım ve Orman Bakanlığından şahsımıza gönderilmiş bir mesaj olduğunu fark ettik.

Tıklayıp açtık. Şu çıktı:

“Sn. AHMET BATTAL,

“Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı:

“Bugün Fidan, Yarın Nefes! 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nü bu yıl 84 milyon vatandaşımız için 3’er fidanı toprakla buluşturmanın verdiği heyecanla kutluyoruz. Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes oluyoruz. Geleceğe Nefes olmak için sizin adınıza dikilecek 3 fidan ile ilgili detayı görüntülemek için tıklayınız.”

Allah Allah. Bizim böyle bir başvurumuz ya da talebimiz yok. Ama “haydi bakalım” dedik.

Şaşırdık, heyecanlandık, ümitlendik, tıkladık. Şu çıktı:

“Bu hizmet ile, geleceğe nefes olmak için dikilecek fidanlardan üç tanesini sahiplenerek sertifika oluşturabilir, daha önce oluşturduğunuz sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz.”

Sahiplenmemize ne gerek var? Ne işimize yarayacak? Sertifika oluşturmak ne demek? Abuk sorular…

Bu sefer biraz şüphelendik, korka korka devam ettik, ama onu da tıkladık. Şu çıktı:

“Adınıza dikilen fidanların bulunduğu bölgeler: Mersin / ERDEMLİ, Balıkesir / EDREMİT, Erzincan / ÇAYIRLI. ‘Bugün fidan, yarın nefes’ diyerek fidan sahiplendiğiniz, geleceğe nefes olduğunuz için teşekkür ederiz.”

Daha ileri gidemedik.

Merakımız sonucu gördük ki “gelecegenefes.com” web sayfası üzerinden yürütülen bir e-hizmet söz konusu. (Bu sayfanın neden “.org.tr” değil de “.com” uzantılı olduğunu doğrusu merak etmedik değil. Zira bu hâl “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin açıkladığı prensiplere de uygun değil. Neyse.).

Biz, en çok, böyle bir sayfada KVKK kapsamındaki kişisel veri koruma mekanizmalarının ne ölçüde işletilebileceğinden endişe ettik. İnşallah tedbirler alınmıştır.

Ama öbür konular da aşağı kalır gibi değil:

E-devlet üzerinden böyle bir mesaj göndererek milleti tek tek bilgilendirmek kimin buluşu bilemiyoruz.

Bu mesaj sistemi hangi akla hizmet ediyor, anlayabilmiş değiliz.

Herkesin devlet zoruyla ve otomatik katıldığı bir vatandaşlık kampanyasının anlamını da bulamadık.

Sanki gönüllü hizmetmiş gibi gösterilen bir kamusal faaliyetin bu şekilde reklâmının yapılmasını da anlamlandıramadık.

Bu web sayfası için yapılan harcamanın miktarını, denetimini ve bütçedeki yerini de tam bilemiyoruz.

Ama şunu gayet iyi anlıyoruz:

Devlet adeta “kapanın elinde kalan” bir oyuncak ya da eğlence aracı misali…