Geleceği Brezilya’dan okuyalım

Seçim sath-ı mailine girdik.

Altılı Masa olarak adlandırılan muhalefetin kazanması halinde yeni cumhurbaşkanının ve kabinesinin yapıp etmesi gerekenler konusunda içeriden çok şey duyacağız.

Ama dışarıdan da güzel örnekler var.

Yakında yaşanan güzel bir örnek Brezilya’dan.

Aşırı sağcı Jair Bolsonaro’yu sandıkta yenen ve Brezilya’daki sağ popülizmi sona erdiren Luiz İnacio Lula da Silva yemin edip göreve başlamış.

Haldun Bayrı tarafından yapılan ve Medyascope’da yayınlanan çevirisine göre yemin törenindeki konuşmasında şunları da söylemiş:

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Bugünden itibaren, bilgiye erişim yasasına yeniden uyulacak, şeffaflık portalı yine rolünü yerine getirecek, kamu yararı için yeniden Cumhuriyet denetimleri yürütülecektir. Ulus’u kendi kişisel ve ideolojik maksatlarına tâbi kılmayı denemiş olanlardan intikam alma niyetinde değiliz, ama hukuk devletini temin edeceğiz. Hatalar işlemiş olanlar, nizamî bir yasal yargılama usulü çerçevesinde yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalacaklar. Faşizmden esinlenen rakipler karşısında aldığımız görev, Anayasa’nın demokrasiye verdiği erklerle savunulacaktır.

Nefrete sevgiyle cevap vereceğiz. Yalanlara, hakikatle. Teröre ve şiddete, yasayla ve yasanın en sert yaptırımlarıyla cevap vereceğiz.

Yeniden demokratikleşme rüzgârı altında, “Bu diktatörlük son olsun!” diyorduk. Bugün, müthiş iddiamızı yerine getirdikten sonra, “İlelebet demokrasi!” demeliyiz.

Bugünden itibaren en önemli misyonum, bana gösterilen bu güvene lâyık olmak ve acı çekmesine rağmen meydan okumalara karşılık verme kapasitesine ve geleceğine olan inancını asla yitirmeyen bir halkın umutlarına karşılık vermektir. Halkın kuvveti ve Tanrı’nın rahmetiyle, bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Yaşasın demokrasi! Yaşasın Brezilya halkı!

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Konuşma metni çok uzun. Ama yukarıya aldığımız kısım, bizce, ülkemize de ders ve ümit olacak şekilde kıymetli.

Bilhassa “intikam alma niyetinde değiliz, ama hukuk devletini temin edeceğiz” ile “Nefrete sevgiyle cevap vereceğiz. Yalanlara hakikatle.” cümleleri sanırız herkesin yüreğine su serpecektir.

Türkiye’de bilhassa Sinan Ateş cinayetinden sonra internetin derinlerinde paylaşılan bilgiler ve yaşanan tartışmalar Türkiye’nin de yeni bir temizlik hareketine ve temiz eller operasyonuna ihtiyacının olduğunu herkese göstermiş olmalı.

Mutlak gücün mutlak yozlaşma ile sonuçlandığı ve kalp gözü açık olan herkesin bunu görebildiği günlerden geçiyoruz.

Tünelin ucunda ışık göründü.

Yeni gelecek iktidar birçok yönden enkaz devralmış olacak. Ama en önemlisi toplumsal barışın yeniden tesisi için sağduyu ile hareket edecek, güçlü, evet güçlü ama gücü adaletin emrinden ve hizmetinden asla çıkarmayacak yöneticilere ihtiyaç var.

“Ben de varım ve hazırım” diyenler şimdiden öne çıkmalı.