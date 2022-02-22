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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Gençleştirme modelleri

Ahmet BATTAL
22 Şubat 2022, Salı
Bitki ıslahı ile meşgul olanlar ve bilhassa “Ormancı”lar verimliliği arttırmak üzere gençleştirmenin çok çeşitli modellerini bilirler ve uygularlar.

Bizim, çocukluğumuzdan bildiğimiz “fındıktan dal kesme” işi de bu amaçla yapılır. Kökü belki yüz senelik olan fındık ocağında, her sene, meyveden sonra; yaşlanan, sertleşen ve verimi azalan bazı dallar dibinden kesilir ve böylece yanından gelen taze, diri, esnek ve güçlü sürgünlerin meyveli dallara dönüşmesi sağlanır.

“Yeni Asya ocağında ‘gençleştirme’ çalışması nasıl yapılmalı” konusunu hepimiz düşünürüz.

Malûm, dün 53 yaşına giren Yeni Asya için Pazar günü bir e-program icra edildi. Bize de bir şeyler söylemek vazifesi düştü. Söylediğimiz diğer şeyler ve özellikle Yeni Asya’nın adalet ve hürriyet arayışı ve haykırışı hakkında da çok güzel geri dönüşler aldık. 

Ama bilhassa gençleştirme hususunda bilmana söylediğimiz şu cümleler çok ilgi gördü: “Allah ömür ve kuvvet verir de yazmaya devam edebilirsek günlük köşemizi önümüzdeki bir yıl ya da iki yılın sonunda bir genç kardeşimize devredip sonrasında kendisini ve diğer gençleri desteklemeye devam etmek istiyoruz.” 

Gerçekten, bizler geri çekilmeyi ve boşluk hazırlamayı hedef olarak ortaya koymazsak gençlerin öne çıkmayı hedef olarak ortaya koymaları kolay değil. Zira bizim gençlerimiz hürmeti her şeyin önünde görür. 

Yani biz gölge eden dalımızı kendimiz keseceğiz ki genç ışkınımız filizlensin ve güneş yüzü görüp hızla meyveye dönsün. Bu “emekli olmak” değildir. “Her konuda” kenara çekilmek de değildir. Sekiz on sayfalık bir gazetede köşe sayısı bellidir ve bu onu genç-leştirmektir.

Buradan gençlere çağrımızdır.

Bizim yıllardır gelen bir yazı konumuz ve çerçevemiz var.

Bu konu ve çerçeve üzerinden ve elbette kendi üslûbuyla Akıl Misafiri köşesinde bir iki sene bayrak nöbeti tutacağımız ve sonunda vazifemizi devredeceğimiz bir kahraman genci arıyoruz. 

Devir teslim işini şöyle yapabiliriz. Meselâ: 

İlk üç ay haftada bir gün köşemizi kendisine terk ederiz. 

Dördüncü, beşinci altıncı ay haftada iki gün köşe onundur.

Yedi, sekiz ve dokuzuncu aylarda üç gün; onuncu, on birinci ve on ikinci ayda dört gün onun olur. 

Sonraki birkaç ay beş gün onun ve bir gün bizim olur. Sonra bayrak o gencimizindir. Kendi üslûbuyla, hatta kendi köşe adıyla Yeni Asya’nın yüzüncü yılına doğru tam hız devam edip gider ve biz de kabrimizde mesud oluruz… 

Bu tür bir teklif basında belki de ilktir. Olsun.  Yeter ki iş doğru olsun ve ürün kalitesini arttırmaya vesile olsun. 

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Yorumlar

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  • Cenk Çalık

    22.2.2022 00:59:57

    Olmuşla ölmüşün çaresi yok. Şimdi önümüze bakma zamanı. Geç kalmış sayılmayız. Benim de size iki çağrım olacak sayın Ahmet hocam. İlk çağrım sanıyorum üniversite hocalığına devam ediyorsunuz. Yılların hocası olarak eminim ki talebelerinizden en uygununu seçmeniz ve onu yetiştirmek için emek harcamanızdır. İkinci çağrımda cemaatimiz içindeki gençlerden birini (Bence en uygun isim Said Bayraklılardır. Ahmet Cemil Çökren de olabilir. ) yetiştirmenizdir. Eğer bunu yapabilirseniz diğer usta yazarlarımıza da hüsnü misal olacağınızı düşünüyorum. Umarım yorumlarım yanlış anlaşılmaz. Amacım tenkit etmek değil, çözüm üretmekti. Sürçü lisan ettiysem affola...

  • Cenk Çalık

    22.2.2022 00:53:58

    Bilhassa üniversite hocası olmanız onlarca yıl içinde binlerce gençle tanışmanıza vesile olmuştur.Eminimki istidadlı pek çok gençle tanışmışsınızdır bu vetirede. Belli bir ilginiz olduğunu da bu cemaate girdiğim ilk zamanlarda şahit olmuştum. (yalovaya geldiğinizde beraberinizde talebelerinizde getirmeniz harika bir ilgi örneğiydi. Sanırım çağrıldığımız her yere giderken bunu yapıyordunuz.) Mateessüf bu çağrı yapıldığına göre o genç kardeşlerimizden de müspet netice alınmadığı anlaşılıyor.

  • Cenk Çalık

    22.2.2022 00:47:39

    Köşenizi de en geç iki sene içinde genç bir yazara bırakma çağrınızı da samimi, aksiyoner bir tavır olarak anladım. Ancak burada özellikle gazetemizin sizin gibi "usta yazarlar" kategorisinde olan ağabeylerin çok önemli bir eksiklik olarak ifade edeceğim bir hususiyeti hoşgörüyle karşılacağınızı umuyorum. O da kısaca şudur: Yıllardır yazan usta yazarlarımız çağrıya hacet bırakmadan biri ya da birilerini çoktan yetiştirebilmeliydi. Kazım güleçyüz, faruk çakır, ahmet battal, şükrü bulut gibi onlarca ağabeyler gençlerin elinden tutup gerekirse birebir her gün ilgilenerek arayı sıcak tutmalıydı. Bunu maalesef yapamadınız. Çağrıdan önceki adım siz değerli ağabeylerin bu adımı olmalıydı diye düşünüyorum.

  • Cenk Çalık

    22.2.2022 00:40:15

    Evvela gençleştirme çağrınız için teşekkür ederiz. Yazınızda belirtiğiniz fındık örneği de gayet yerinde olmuş. Herkese verilmek istenen mesaj net bir şekilde aktarılmasına vesile oluyor. E-programdan sonraki dönüşlerin diğer konulara nazaran sizinde ifade ettiğiniz gibi gençlere yönelik çağrıda yoğunlaşmasdan bazı sonuçlar çıkarmak gerekiyor. Demek ki bu konuda yalnız değilsiniz. Dahası bu cemaatin "cami cemaatine" dönmesine kimse razı değil.

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