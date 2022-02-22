Gençleştirme modelleri

Bitki ıslahı ile meşgul olanlar ve bilhassa “Ormancı”lar verimliliği arttırmak üzere gençleştirmenin çok çeşitli modellerini bilirler ve uygularlar.

Bizim, çocukluğumuzdan bildiğimiz “fındıktan dal kesme” işi de bu amaçla yapılır. Kökü belki yüz senelik olan fındık ocağında, her sene, meyveden sonra; yaşlanan, sertleşen ve verimi azalan bazı dallar dibinden kesilir ve böylece yanından gelen taze, diri, esnek ve güçlü sürgünlerin meyveli dallara dönüşmesi sağlanır.

“Yeni Asya ocağında ‘gençleştirme’ çalışması nasıl yapılmalı” konusunu hepimiz düşünürüz.

Malûm, dün 53 yaşına giren Yeni Asya için Pazar günü bir e-program icra edildi. Bize de bir şeyler söylemek vazifesi düştü. Söylediğimiz diğer şeyler ve özellikle Yeni Asya’nın adalet ve hürriyet arayışı ve haykırışı hakkında da çok güzel geri dönüşler aldık.

Ama bilhassa gençleştirme hususunda bilmana söylediğimiz şu cümleler çok ilgi gördü: “Allah ömür ve kuvvet verir de yazmaya devam edebilirsek günlük köşemizi önümüzdeki bir yıl ya da iki yılın sonunda bir genç kardeşimize devredip sonrasında kendisini ve diğer gençleri desteklemeye devam etmek istiyoruz.”

Gerçekten, bizler geri çekilmeyi ve boşluk hazırlamayı hedef olarak ortaya koymazsak gençlerin öne çıkmayı hedef olarak ortaya koymaları kolay değil. Zira bizim gençlerimiz hürmeti her şeyin önünde görür.

Yani biz gölge eden dalımızı kendimiz keseceğiz ki genç ışkınımız filizlensin ve güneş yüzü görüp hızla meyveye dönsün. Bu “emekli olmak” değildir. “Her konuda” kenara çekilmek de değildir. Sekiz on sayfalık bir gazetede köşe sayısı bellidir ve bu onu genç-leştirmektir.

Buradan gençlere çağrımızdır.

Bizim yıllardır gelen bir yazı konumuz ve çerçevemiz var.

Bu konu ve çerçeve üzerinden ve elbette kendi üslûbuyla Akıl Misafiri köşesinde bir iki sene bayrak nöbeti tutacağımız ve sonunda vazifemizi devredeceğimiz bir kahraman genci arıyoruz.

Devir teslim işini şöyle yapabiliriz. Meselâ:

İlk üç ay haftada bir gün köşemizi kendisine terk ederiz.

Dördüncü, beşinci altıncı ay haftada iki gün köşe onundur.

Yedi, sekiz ve dokuzuncu aylarda üç gün; onuncu, on birinci ve on ikinci ayda dört gün onun olur.

Sonraki birkaç ay beş gün onun ve bir gün bizim olur. Sonra bayrak o gencimizindir. Kendi üslûbuyla, hatta kendi köşe adıyla Yeni Asya’nın yüzüncü yılına doğru tam hız devam edip gider ve biz de kabrimizde mesud oluruz…

Bu tür bir teklif basında belki de ilktir. Olsun. Yeter ki iş doğru olsun ve ürün kalitesini arttırmaya vesile olsun.

