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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

GETÖ Mecliste ve bizi terörize etti…

Ahmet BATTAL
24 Aralık 2020, Perşembe
On sene önceki adalet isteyen yazılarımızın altına “sizi gidi ETÖ’cüler, sizin de sonunuz gelecek” yazanlar 2014’ü göremeden küt diye öldü.

Ama hemen torunları türedi ve beş seneden bu yana adalet isteyen yazılarımızın altına “sizi gidi FETÖ’cüler, sizin de defteriniz dürülecek” yorumları yazıyorlar.

Biz “bu cins mahlûkatın alfabesi kaç harf ve F’den sonra ne geliyor” diye düşüneduralım. Cevap önceki gün geldi. 

Önceki günkü yazımızda GerGerlioGlu’nun yaygınlaştırdığı “çıplak arama” şayiasından bahsetmiştik ya. 

Tevafuk, konuyla ilgili olarak aynı günün akşamı pek kudretli ve çok âdil Devletimizin Anadolu Ajansı önemli ve değerli bir haber geçti. Şöyle: 

***

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis merkezleri ve cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddiasında bulunanlar hakkında “FETÖ lehine kasıtlı paylaşım” şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaları dile getiren kişiler hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti devleti ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşrû göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tesbiti üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Soruşturma kapsamında özel yasa hükümleri gereğince farklı soruşturma / kovuşturma usûlü öngörülen kişiler hakkında yasal düzenlemelere göre işlem tesis edilecektir.” ifadesine yer verildi.

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Yukarıdaki haberi okur okumaz F’den sonraki harf hakkında derhal uyandık. Meğer biz önceki günkü “Meclisi terörize edenler” başlıklı yazımızda GETÖ tarafından büyük bir oyuna getirilmişiz. 

“Bir milletvekilinin meclisi terörize etmesi asla mümkün değildir. Ama bir vekil Meclisi ajite edebilir, hassasiyetleri lüzumsuz kaşıyabilir.” demiştik.

Biz Muhtereme Vekil Avukat Özlem Zengin Hanımefendinin o muhteşem konuşmasının son kısmını duyamamış olduğumuz için yanıldık. 

Meğer GerGerlioGlu konuşmasında bu ahlâksızlığın muhafazakâr bayanlara da yapıldığını da kastetmiş. Özlem Hanım da cevaben “bizim bilhassa muhafazakâr teröristlere böyle bir şey yapacağımız ya da yaptıracağımız nasıl düşünülebilir” demiş. 

Biz ne bilelim HDP milletvekilinin muhafazakâr bayanların haklarını koruyabileceğini. Biz onun sadece ölü ya da diri dağdan dönenlerin hakkını koruduğunu sanmıştık. 

Allah’tan dikkatli yazmıştık da AA’nın duyurup tarif ettiği bu “FETÖ lehine kasıtlı paylaşım” suçuna yaklaşmamıştık.

Yine de Allah’tan af ve milletimizden de özür diliyoruz. Bize göre kesinlikle GETÖ lideri suçludur. GETÖ’nün Güzide Meclisi terörize ettiği açıktır. Hatta bizi bile edeyazdı. Şikâyetçiyiz. Farklı soruşturma usûlüne filan ne gerek var. Derhal cezalandırılmalı, bunun için de derhal tutuklanmalıdır. 

Sayın Başsavcılığın önceki günkü yazımızı bu gözle okumasını arz ve rica ve arzu ve minnet eyliyoruz. 

Anadolu Ajansımızın bu masum milleti doğru yönde bilgilendirmesinden memnunuz. Başsavcılığımız ise elbette en doğrusunu bilir. 

Not: Bu yazı hiçbir baskı, tehdit ve korku altında kalmadan yazarının kendi hür iradesiyle yazılmıştır. İmza, mühür, denden, dandan…

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Yorumlar

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  • Hakan kara

    24.12.2020 09:11:42

    Ahmet bey objektif yorumlarınız ufkumuzu acıyor ancak soruşturma açılabilir korkusuyla yorum yapmaktan çekiniyorum. Ama susarsak zulm devam edecek gibi görünüyor. Kayıp bakanımızın soyledigi gibi Allah sonumuzu hayretsin.

  • Mahir erbay

    24.12.2020 08:43:57

    Gergerlioğlu bu meclisin medar-ı ifteharıdır. Allah ondan razı olsun. Nerde bir mazlum görse kimliğine bakmadan yanında yer aldı.

Risale-i Nur Külliyatı

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