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5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gizli oturumda açık mesaj

Ahmet BATTAL
05 Mart 2020, Perşembe
Önceki gün TBMM’de dokuz sene aradan sonra bu kere Suriye konusunda gecikmiş bir kapalı oturum yapıldı. Meclis bir parça ve “takdir edildiği kadarıyla” bilgilenmiş oldu. Ama bu “bilgiler” cumhurbaşkanı tarafından değil, onun “bilgilendirme yardımcısı” ve bakanı tarafından verildi.

Ne bilgi verildi, ne konuşuldu, bilemiyoruz. Zira Anayasanın 97. maddesi ve Meclis İçtüzüğü bu konuşmaların açıklanmasını yasaklıyor. 

İçtüzüğün 70. maddesine göre “kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır.” 

Yine İçtüzüğün 71. maddesine göre de “Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir.”

Bu gizliliğin ihlâli halinde işin ceza hukuku boyutunda nelerin gündeme geleceğine bu aşamada girmeye gerek duymuyoruz. 

Varsayalım ki yürütmenin görevlileri Mecliste verilmesi lâzım olan tüm bilgileri tam olarak paylaşmış olsunlar. 

Yine de Suriye’de gelinen sürecin sebeplerini ve bu konuda kimin ne bildiğini ya da ne kadar yanlış bildiğini en az on sene öğrenemeyeceğiz. 

Haydi “bu da demokrasinin gereğidir” diyelim ve sineye çekelim. 

Ama bundan daha vahimi var. 

Bazı yıldız köşe yazarları, toplantı öncesinde Millî Savunma Bakanını adeta azarlar gibi ikaz ettiler. “Mecliste hainler var, sakın şu tür bilgiyi verme, bu tür bilgiyi paylaşma” gibi yazılar yazdılar. 

Bu ikazlar olmasaydı bile milletvekillerinden gizlenebilecek olan bilgilerin neler olabileceğini de bilemiyoruz ve bilemeyeceğiz. 

Ama asıl problemimiz bu ters kamuoyu. “Mecliste hainler var” yaklaşımının demokrasimize ne kadar zarar verdiğini ve vereceğini aslında hep birlikte görüyoruz. 

Mecliste hain varsa ona oy verenler de hain değil midir?

Vatana ihanet iddiası ve damgası bu kadar ucuz ve kolay mıdır?

Devleti yönetenlerin işi gerçekten zor. Hele bu basınla…

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