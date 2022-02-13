Gönüllü taklitçi öcüler

“Emanetçi Türk Hekimler ve Hakimler” başlıklı önceki günkü yazımızı okuyan hayli uyanık bir genç kardeşimizle ve başkalarıyla konu hakkında sohbet ettik.

Gençlerin yurt dışına gitme/kaçma isteği hususunda ilginç şeyler öğrendik.

Önemli bir kıstas/fark eğitimlilik.

Üniversite okuyabilen gençlerin ve bilhassa dil öğrenebilenlerinin Türkiye’yi terk etme hayalleri bir şekilde gerçekleşebilir hayaller.

Üniversite okuyamayanlar ise gerçekleşemeyeceğini bildiği için yurt dışına gitmenin hayalini bile kurmuyor. Bu farkın sonuçlarını ve bilhassa sebeplerini bu memleketin hayrına bir şeyler yapmak isteyen eğitimcinin, din adamının, sosyoloğun ve siyasetçinin düşünmesi lazım.

Ancak daha ilginci var.

Gençler kendi aralarındaki yurt dışına gidiş temalı sohbetlerinde sık sık “biz de ‘…öcü’ sayılmanın bir yolunu bulsak ve bu sayede iltica hakkı elde edebilsek” diyorlarmış.

Yani bir kişi kapağı yurt dışına attığında “geri gönderilmemeyi” garanti altına alabilmek için ihtiyaç duyduğu ana özellik, “devletin zulmüne maruz kalmış olmak” ve bunu bir şekilde belgeleyip ispat edebilmek.

Gençler bunu bilip bunu söylüyorlar. Bilhassa Batı ülkelerinin Türk devletinin haksız icraatlarını iltica hakkı vermek için yeterli bir gerekçe saydığı düşünülünce, gençlerin bu hileli yöntemi uygulayabilme isteğinin mantıklı olduğu da anlaşılabilir durumda.

Gerçekten, devletin ezip yurt dışına gitmeye zorladığı kişilerle devletle şeklen bir derdi yok iken kendi kendisini yurt dışında konuşlandırmak isteyen kişiler arasındaki kalite farkı nedir?

Bu soruya hakim siyasetçinin diliyle bakanlar elbette “ikisi de kötü” diye cevap verebilirler.

Ama acaba gerçek böyle midir?

“…öcü” davalarının beş buçuk senede Türkiye’yi getirdiği bu vahim noktanın çaresi nedir?

Bu konuda iş siyasi muhalefete düşüyor.

Muhalif siyasetçi önce kalbini iktidar siyasetçisinin kirli dilinden uzak tutacak.

Söyleminde bu problemi teşhis ettiğini ve tedavisine çalıştığını gösterecek.

Bunun şimdiden projesini yapacak. Milletin huzuruna “tersine beyin göçü başlatma” projesi ile çıkacak.

Ancak o zaman, gençlerden oy isteyebilir, alabilir ve helal ettirebilir.