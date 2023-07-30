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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Göstermelik İşler Akademisi

Ahmet BATTAL
30 Temmuz 2023, Pazar
Yükseköğretim Kurulunun, TÜBİTAK’ın ve Üniversitelerarası Kurulun yıllar içinde yaptığı iyi icraatı elbette alkışlarız.

Ama bu alanda birkaç konu var ki bir türlü iyileşme sağlanamadı ve hatta kötüye gidiyor. 

Bunlardan birincisi akademik kadrolara atanma ve kadroda yükselme ile ilgili kriterlerin yeterince objektifleştirilememesi. 

Kişiye özel(!) kadro ilanları ve “içeriden atama”ya hazırlıklar meselesinde mızrak çuval boyunu çoktan aştı.

Bu problem çoğunlukla YÖK Kanununun eski ve yetersiz olmasından kaynaklanıyor. 

Ancak bu yanlışları sürdüren bir YÖK’ün AKP’ye ve oradan da TBMM’ye yeterince nüfuz edemediğini düşünmek makul değil. 

Neredeyse her konuda “yok kanun, yap kanun” diyen bir iktidarın, bu konudaki kanuni iyileştirmelere kapı açmamasının arkasında başka kötü niyetler olduğunu varsaymak için yeterli sebep mevcut. 

Gerçekten, Meclisteki gücünü başka alanlardaki birçok kanunu sık sık değiştirmek için neredeyse hoyratça kullanan bir iktidarın, sıra bu alana geldiğinde pasif kalması bilinçli bir tercihin sonucu olsa gerek.

Sebep ne olabilir? 

Elbette rahatça kadrolaşmak.  

“Ele geçirilecek” en önemli kadroların akademik kadrolar olduğunu eskiden beri “iyi bilen” bir siyasetçi kesiminden söz ediyoruz. 

Peki bu kadrolaşmanın, dindarlar için “asıl hedef” denilen, “toplumu ve devleti dindarlaştırma ülküsü”ne ve bilhassa bu ülkünün tealisinin ön şartı olan din-bilim barışına ve birlikteliğine faydası var mı? 

Yanılmış olmayı dileriz. Ama maalesef pek sanmıyoruz. Çıktılar bunu göstermiyor. 

Mesela Türkiye’deki akademik faaliyetin hem yerelde ve hem de evrensel ölçekte “İslam bilimi destekler” tezini güçlendirdiğini söylemek kolay değil. 

Aksine, akademide kalitenin düştüğünü ve bu durumun samimi dindarlığa da zarar verdiğini, konuyu az çok bilen hemen hemen herkes kabul ediyor. 

Kalite düşüklüğünün sebebini akademideki sayısal artışa (akademisyenlerin ve akademik yayınların sayısındaki hızlı çoğalmaya) bağlayanlar ilk bakışta haklı görünebilirler. Ama kanaatimizce bu da bir yanılma. 

Asıl sebep, kaliteye önem vermeyi reddeden ve sayı çokluğunu yeterli gören anlayış. 

Bu anlayış akademideki ikinci problemin de kaynağı: Göstermelik akademik üretim furyası. 

Gerçekten, bu konu, neredeyse haftada bir başlığa çıkaracak kadar önemli. 

Akademik unvan almak için yapılan göstermelik akademik faaliyetler her geçen gün artıyor. 

Yaptığı yayının “atıf yapmak için okumak” dışında neredeyse hiç kimse tarafından okunmadığını bilmek gerçek bir akademisyene azap verir. Ama yazdıklarının okunmadığını bilmesine rağmen bu azabı hissetmeyen akademisyen sayısı her geçen gün artıyor. 

Malumdur, demokratik Batıya doğru gittikçe bu tür göstermelik işler azalıyor. Dünyanın doğusunda, kuzeydoğusunda ve güneydoğusunda ise her geçen gün arttığı anlaşılıyor. 

YÖK ve ÜAK da bu durumun farkında ki oralardan gelenlere diploma ve unvan denkliği vermek hususunda işi sıkı tutuyor. 

O halde “…mış gibi” ya da “…muş gibi” yaparak kendimizi kandırmamız gerekmez. 

“Biz şimdi sayıca çok olalım da kalite zamanla düzelir” diyenleri zaman yalanladı! 

Üniversiteler kaliteden daha fazla taviz veremez ve vermemeli… 

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