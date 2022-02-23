"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Güncel siyasetin gerçeği: Yanlışta ısrar

Ahmet BATTAL
23 Şubat 2022, Çarşamba
AKP Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş önceki gün Kilis’teki bir konuşmasında, bir iktisatçı olarak Türkiye’nin dış borcunun vahim durumunu çok iyi bildiği halde bu bildiklerini görmezden gelerek -ve konuşmasında ayrıca dinî temalar da kullanarak- şu cicili bicili sözleri söyledi:

“Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşların kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır.”

Bunun üzerine, Varlık Fonunun denetimsizliğinden ve kapitülasyonlara benzettiği dış borçlardan kaynaklandığını söylediği ekonomik sıkıntıların olağanüstü hâl ilanına sebep olacak kadar ağırlaştığını son aylarda ısrarla dile getiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni inisiyatifi üstlenmeye dâvet eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, eski mesai arkadaşı Kurtulmuş’a açık mektupla hitap etti: 

“Siyasete girmiş olmanız, gerçekleri görmezlikten gelmenizi ve topluma gerçeklerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi vermenizi gerektirmez. Türkiye’nin bugün borca batık bir durumda olduğunu benden daha iyi bilmektesiniz. Türkiye’nin, altından kalkılamayacak miktarlara baliğ olmuş olan bir dış borcunu borçla döndürmeye çalıştığını size hatırlatmama gerek bulunmamaktadır. … Toplum kesimleri tarafından her geçen gün daha fazla hissedilen ve hissedilecek olan bu dış borç çıkmazının ağırlığının, Diyanet’le iç içe olan siyasetiniz sayesinde bugün ‘tolere’ edilmesi sizi yanıltmasın. … Selâm, gördüğü gerçekler doğrultusunda davranışlarını yönlendirenler üzerine olsun!”

Bu tweet’in altına ilk yorumu yapıştıran Av. Ömer Faruk Uysal şunları yazdı: 

“Hocam, sizin çeşitli siyasî görüşlere sahip öğrencileriniz yok mu? Günlük siyasete boğazınıza kadar dalmak, hukukçu bir bilim adamı için gerçekten aşırı bir tutum değil mi? Uzmanlığınız dışında her türlü ekonomik-politik konuda lâf çakmak vazifeniz mi! Bu tutumlar ağırlık ve ciddiyetinize zarar vermiyor mu?”

Bu sorular, Uysal’ın ve onun gibi düşünenlerin, Özgenç’in adalet talebi ile ilgili feryatlarına ne tür tepkiler verdiğini de sorduruyor elbette. 

Bir gün sonra Kübra Par’ın Habertürk’teki “Açık ve Net” programında konuşan AKP Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, enflasyonun dünya genelinde yüksek olduğunu anlatmaya çalışırken “Fransa’da enflasyon yüzde altı yedi oranında, fiyatlarda altı yedi misli artış var” diyerek baltayı taşta kırdı. Yetmedi, yüzde yedi enflasyon sebebiyle bir sene önce yüz elli Euro’ya dolan poşetin şimdi yedi yüz elli Euro’ya dolduğunu söyleyip taşı da kafasıyla kırdı. 

Par’ın “Bakın bunlar sosyal medyaya da düşüyor, bence bir matematik hatası yapıyorsunuz o yüzden söylüyorum” şeklindeki itirazına ve hatırlatmasına rağmen de fahiş hatalı bu hesabını ısrarla sürdürdü. (Kendisini nasıl savunacağını doğrusu çok merak da etmiyoruz.)

Bütün bunların özeti şu: Bugün Türkiye’de siyasette, adalette ve ekonomik hayattaki krizler, bilhassa akademisyenlerin ve hukukçuların görünen doğrulara kulak tıkayıp yanlışta bile bile ısrar etmesinden kaynaklanıyor. 

Peki, bunlar ne için ve kimi memnun etmek için yapılıyor?

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekmek fiyatı rekor kırabilir

    28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor

    Dijital tehlikelere karşı 5 tavsiye

    Elektrik zamları çiftçiyi de vurdu

    Putin'den Kiev ile ilişkilerin iyileşmesi için 4 şart

    Biden: Rusya, uluslararası toplumdan sert bir cevabı hak ediyor

    Son 24 saatte 271 kişi vefat etti

    Putin: Spekülasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor

    Küresel buğday piyasalarında Rusya-Ukrayna krizi alarmı

    'Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz'

    Ukrayna: Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz

    Çin'den Ukrayna açıklaması

    'Barajlar dolu olsa da dikkatli olmalıyız'

    AB'de gündem Rusya yaptırımları

    Japonya, Rusya'nın Ukrayna kararını sert şekilde kınadı

    BM'den "Vahşete Destek'' raporu: 'Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı'

    Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 28 yıl geçti

    Kazakistan: Rusya’nın kararını tanımamız söz konusu değil

    'Gaz tedarikini sürdürme niyetindeyiz'

    Trabzonspor tarihi rekoruna çok yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    28 Şubat zulmünü, ürünü devam ettiriyor
    Cevher İLHAN

    “OHAL KHK’lerine yargı denetimi” taahhüdü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl mesajlarındaki Bediüzzaman vurguları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (3)
    Genel

    Ekmek fiyatı rekor kırabilir
    Faruk ÇAKIR

    Hem denge, hem denetleme
    Ahmet BATTAL

    Güncel siyasetin gerçeği: Yanlışta ısrar
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın tesbitlerinden ne kadar haberdarız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Eşsiz mühürler: Hava zerreleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.