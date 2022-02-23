Güncel siyasetin gerçeği: Yanlışta ısrar

AKP Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş önceki gün Kilis’teki bir konuşmasında, bir iktisatçı olarak Türkiye’nin dış borcunun vahim durumunu çok iyi bildiği halde bu bildiklerini görmezden gelerek -ve konuşmasında ayrıca dinî temalar da kullanarak- şu cicili bicili sözleri söyledi:

“Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır. Bir daha IMF gibi kuruluşların kapısına giderek, Türkiye kendi bağımsızlığını riske eden birtakım ekonomik reçeteler peşinde asla koşmayacaktır.”

Bunun üzerine, Varlık Fonunun denetimsizliğinden ve kapitülasyonlara benzettiği dış borçlardan kaynaklandığını söylediği ekonomik sıkıntıların olağanüstü hâl ilanına sebep olacak kadar ağırlaştığını son aylarda ısrarla dile getiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni inisiyatifi üstlenmeye dâvet eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, eski mesai arkadaşı Kurtulmuş’a açık mektupla hitap etti:

“Siyasete girmiş olmanız, gerçekleri görmezlikten gelmenizi ve topluma gerçeklerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi vermenizi gerektirmez. Türkiye’nin bugün borca batık bir durumda olduğunu benden daha iyi bilmektesiniz. Türkiye’nin, altından kalkılamayacak miktarlara baliğ olmuş olan bir dış borcunu borçla döndürmeye çalıştığını size hatırlatmama gerek bulunmamaktadır. … Toplum kesimleri tarafından her geçen gün daha fazla hissedilen ve hissedilecek olan bu dış borç çıkmazının ağırlığının, Diyanet’le iç içe olan siyasetiniz sayesinde bugün ‘tolere’ edilmesi sizi yanıltmasın. … Selâm, gördüğü gerçekler doğrultusunda davranışlarını yönlendirenler üzerine olsun!”

Bu tweet’in altına ilk yorumu yapıştıran Av. Ömer Faruk Uysal şunları yazdı:

“Hocam, sizin çeşitli siyasî görüşlere sahip öğrencileriniz yok mu? Günlük siyasete boğazınıza kadar dalmak, hukukçu bir bilim adamı için gerçekten aşırı bir tutum değil mi? Uzmanlığınız dışında her türlü ekonomik-politik konuda lâf çakmak vazifeniz mi! Bu tutumlar ağırlık ve ciddiyetinize zarar vermiyor mu?”

Bu sorular, Uysal’ın ve onun gibi düşünenlerin, Özgenç’in adalet talebi ile ilgili feryatlarına ne tür tepkiler verdiğini de sorduruyor elbette.

Bir gün sonra Kübra Par’ın Habertürk’teki “Açık ve Net” programında konuşan AKP Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, enflasyonun dünya genelinde yüksek olduğunu anlatmaya çalışırken “Fransa’da enflasyon yüzde altı yedi oranında, fiyatlarda altı yedi misli artış var” diyerek baltayı taşta kırdı. Yetmedi, yüzde yedi enflasyon sebebiyle bir sene önce yüz elli Euro’ya dolan poşetin şimdi yedi yüz elli Euro’ya dolduğunu söyleyip taşı da kafasıyla kırdı.

Par’ın “Bakın bunlar sosyal medyaya da düşüyor, bence bir matematik hatası yapıyorsunuz o yüzden söylüyorum” şeklindeki itirazına ve hatırlatmasına rağmen de fahiş hatalı bu hesabını ısrarla sürdürdü. (Kendisini nasıl savunacağını doğrusu çok merak da etmiyoruz.)

Bütün bunların özeti şu: Bugün Türkiye’de siyasette, adalette ve ekonomik hayattaki krizler, bilhassa akademisyenlerin ve hukukçuların görünen doğrulara kulak tıkayıp yanlışta bile bile ısrar etmesinden kaynaklanıyor.

Peki, bunlar ne için ve kimi memnun etmek için yapılıyor?