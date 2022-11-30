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30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Günün yalanına çare

Ahmet BATTAL
30 Kasım 2022, Çarşamba
Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan Altılı Masa Anayasa değişiklikleri ile ilgili çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için hazırlanan Anayasa değişikliği önerilerini; altı partinin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun katıldığı toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya tanıttı.

“Altı çarpı altı”lık dev bir ekip ve ardındaki geniş kadro, iktidarın “tek adam”ından ve “tek adamcı”lığından sıkılan kamuoyuna büyük bir ufuk açtı. 

Anayasa değişikliği teklifleri kamuoyunda uzun süre tartışılacak. Biz de bazı yönlerini yazmayı planlıyoruz. 

Ama bugün işin ABC’si ile başlayalım. 

Yeni Şafak web sayfası haberden şu haberi çıkarmış:

“Millet İttifakı ortaklarının bugün açıkladığı Anayasa değişikliği önerisinde özerk yönetim vaat etmesi dikkat çekti.”

Haberin başlığı hayli dikkat çekici. 

“Altılı Masadan beklenmez ama acaba bu işin arkasında ne var” diyerek haberi tıkladığınızda karşınıza çıka çıka şu haber metni çıkıyor: 

(Başka bir şey de çıkmıyor!) 

“Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Anayasa değişikliği önerilerinden bahsederken, ‘Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerindeki yetkisini anayasada sınırlıyor, mahalli idarelerin yetkisini artırıyoruz’ dedi.

Gerçekten Sayın Kaya’nın bunu bu şekilde dediği açık. Zira bu cümleler konuya ilgili bütün haber metinlerinde var. 

Ama açıklamada “özerklik” yok. Hatta özerkliği çağrıştıracak herhangi bir ima dahi yok. 

Ama âmâ Yeni Şafak’ta bu haber metnini yazanlar her halde şafağa geceden kalmış olmalılar ki böyle bir metne böyle bir başlık yazabilmişler. 

Bu açıkça bir yalan haber. 

O kadar ki Yeni Şafak’ın web sayfasındaki “günün yalanı” sekmesine son eklenen yalan haber olacak kadar açık bir yalan haber. 

Maksadı da belli: Altılı Masayı gözden düşürmek.

Bu tür olaylar karşısında ne yapılabilir?

Bilhassa ticarette “reklamın kötüsü olmaz” derler. 

Elbette belli bir ölçüde doğrudur. Ama her zaman değildir. 

Altılı Masa açısından artık reklam dönemi geride kaldı. Dolayısıyla “reklamımız olsun da nasıl olursa olsun” diyecek bir durumda değiller. 

Bu türden sataşmalarla ve yalan haberlerle mücadele edebilmek için belki de en iyi çözüm “Altılı Masa”nın ortak internet platformu olan “altilimasa.biz” web sayfasında yalan haberlerle mücadele için bir bölüm açmaları ve bu konulardaki ortak duyurularını oradan yapmaları. 

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