Gururumuzu kabarttıranlara…

İktisadî konular ve iktisat-ekonomi farkı ve ilişkisi uzmanlık alanımızda değil. Bu konuları köşe komşularımız Genç Said’lere ya da yazar adaylarına bırakmayı tercih ediyoruz.

Sadece iktisadın millisinin olabileceğini, ama ekonominin millisinin olamayacağını zannediyorduk ve belki de yanlış ediyor-muşuz.

Zaten bugün günlerden Pazar.

Öyle ciddî konuları yazıp da ne yapacağız.

Biz haberlerden haber beğenelim yeter.

Zaten bu memleket haberde kıtlık çekmediği için günceli yazan köşe yazarları da konuda kıtlık çekmez.

AKMHP cumhurunun başkanının önceki gün açtığı “ekonomi reform paketi”nden yerlere saçılan şu inci tanesi cümleleri değerlendirmek bizim bugünkü işimiz olsun:

“Türkiye birçok alanda gelecek vaat eden işler geliştiriyor. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasın diye kitle fonlaması platformlarını hayata geçiriyoruz.”

Yazılandan mı okunmuş yoksa karihadan mı söylenmiş bilemiyoruz.

İki halde de çok kıymetli cümleler. Zira anlaşılması çok zor.

Son zamanlarda “iş geliştirme” denilen bir şeyler duyuyoruz ve az çok anlamaya çalışıyoruz.

Ama “ülkenin iş geliştirmesi” ne demektir, bunu çok iyi anlıyoruz.

Hele bu geliştirilen işlerin “gelecek vadeden işler” olmasını tam olarak anlayamıyoruz desek yanlış olmaz diye düşünmüyor da değiliz!

Kitle fonlaması platformunun Karadeniz’de mi Ege Denizi’nde mi kurulacağını ve batarsa batınca Baltık Denizi’nden mi Panama Körfezi’nden mi çıkacağını ya da batınca kime batacağını araştıracağız, söz.

Cevabını bulunca size de söyleyeceğiz.

Ama…

Bu tip projelerin gururumuzu kabartmasına hiç mi hiç itirazımız yok ve olamaz.

Gerçi galiba bunun aslı “göğsümüzün kabarması” ama olsun.

Belki de “gururumuzu okşamak”tan söz ediyordur konuşmacı.

Kabarsın da ister göğsümüz, isterse gururumuz kabarsın.

Okşansın da ister göğsümüz, isterse gururumuz okşansın.

Nasıl olsa hepsi aynı “ben”.

Ne de olsa hepsi yerli ve millî gurur.