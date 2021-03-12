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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Haber değerini ölçme aleti

Ahmet BATTAL
12 Mart 2021, Cuma
Aşağıdaki konuyu yazmak için bir gün bekledik.

Zira İçişleri Bakanlığı’nın böyle bir açıklamasının var olduğu yolundaki haber yanlış bilgiye dayalı olabilirdi. Değilmiş. Yalanlanmadı.

İçişleri Bakanlığı’nın o mahur(!) açıklaması aynen şöyle: 

“Aydın’da, 92 yaşında bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli şekilde götürülmesi sırasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için, Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.”

Açıklamadaki birinci problem şu: 

Masumiyet karinesi gümlemiş. 

Zira açıklama şunu net şekilde söylüyor: 

İçişleri Bakanlığı yakalananın “fail” olduğunu tesbit etmiş. Tesbitini kesinleştirmiş. Hükme dönüştürmüş. Ve açıkça “fail budur” diyor. Ne hakla?  

Biz “acaba bir suçüstü hali mi var” diye araştırdık, ama konu ile ilgili haber metinlerinde suçüstü hali de yok. Yani yakalanan kişi henüz sanık bile değil, sadece “sanık adayı” durumundaki bir şüpheli. Ama bakanlık “suç faili” demiş bir kere. 

“Ne de olsa İçişleri Bakanlığı. Adalet Bakanlığı değil ki” deyip bu kısmı hızlıca geçelim. 

Açıklamadaki ikinci problem şu:

Şüphelinin elinde üç hilâl dövmesi varmış ve ekranlara bu dövme görüntüsü “yansımış”. 

Bunun üzerine Devlet Bahçeli “Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir” demiş. 

Bunun üzerine de İçişleri Bakanlığı yukarıdaki problemli açıklamayı yayınlamış. 

Şüphelinin gözaltına alınması haber değeri taşıyan bir durum. Haber yapmak gerekli, faydalı, serbest. Basın özgür vs. vs. Bu tamam. 

Şüphelinin elinde üç hilâlli dövme olması da haber değeri taşıyan bir durum.

Mu acaba? 

Şüphedeyiz. Hatta korkuyoruz. 

Zira Bakanlık, açıklamasıyla; “haber değeri yok idi, yayınlanmamalıydı, ama buna bir haber değeri atfedenler oldu, böylece bir parti ve camia karalandı, bu suçtur, faillerinin cezalandırılması ve tekrarının engellenmesi lâzım” demiş oluyor. 

Yani bir haberin haber değerini ve haber olarak yayınlanabilirliğini tesbit işine girişiyor. 

Neden? 

Bizce sebebi belli: 

Başka ve muhalif partilere üye olan kişilerin işlediği iddia edilen yüz kızartıcı suçlar, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından, hem de neredeyse her Allah’ın günü, o partilerin diğer üyelerinin ve bilhassa genel başkanlarının yüzlerini kızartacak şamar olarak kullanılınca…

Görünüşte iktidar partisinin ya da gizli iktidar partisinin bir üyesinin yüz kızartacak suç işlemesi elbette o partideki herkesin yüzünü kızartacak bir durum haline gelmiş olur. 

Men dakka dukka. Tak edene tuk ederler. 

Kapısının çalınmasını ya da yüzünün kızarmasını istemeyen muktedir ne yapar? 

“Haber değerinin tesbiti” komisyonu kurar. “Basın hür değildir, sansür edilebilir” diyen bir Anayasa varyazar.

Biz de cesaretle, “devletimiz çok yaşa” başlıklı ve “mi acaba” ya da “mu acaba” içerikli yazılar yazarız. 

Varolsun devletimiz ve Devletimiz…

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