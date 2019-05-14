Hak yemekle oruç bozulur mu?

Bir eski dost bir rüya görmüş, yorumunu istedi.

“Bu işin ehli odur, Süleyman Kösmene’ye yaz” dedik. Ama dinlemedi, “Bu işi sen daha iyi çözersin” dedi. Anladık ki maksadı bizi Kösmene’ye rakip yapmak değil. Pes ettik.

Rüyasında, bir ramazan günü gündüz vakti birkaç kişiyle bir medresede tatlı hayaller ve güzel müjdeler üzerinde konuşuyorlarmış. Bu sırada birileri çay dağıtmış ve hep beraber afiyetle içmeye başlamışlar. Biraz geçince oruçlu olduklarını fark etmişler ve “Bize ne oldu da hep birlikte böyle bir hatayı yaptık” diye kendi kendilerine sormaya başlamışlar. Sonra uyanmış.

Biz bu rüyanın tabirini bilemedik, size soralım dedik.

Ama bu vesileyle 28 Şubat döneminde Gazi Üniversitesinde yaşanmış bir olayı hatırladık.

Cuma’yı kaçırmayan ve orucunu ihmal etmeyen bir profesör ramazanın ilk haftasında bölüm başkanı odasında verdiği doktora dersi sırasında oruçlu olduğunu unutup çay ocağına telefonu açmış ve hem kendisine ve hem de öğrencilere çay istemiş.

Çaycı şaşırmış ama bir şey de diyememiş ve çayları götürmüş.

Hoca içmeye başlamış ve derse devam etmiş. Oruçlu öğrenciler de önlerine emrivakiyle konulan çayı hoca korkusundan içmişler. Biraz sonra hoca orucunu hatırlamış ve bakmış ki herkes çayını içiyor. “Eyvah, yahu arkadaşlar orucu unuttuk, aranızda hiç mi oruçlu yok, varsa neden hatırlatmadı” deyince öğrenciler boyunlarını büküp susmuşlar.

Bunu neden anlattık?

Bir toplulukta baş olan hak yedi diye öbürleri de susup halt yerse kimin zulüm orucu ne kadar bozulur?

Amir baskısıyla günaha günah diyememekle mahalle baskısıyla yanlışa yanlış diyememek arasında nasıl bir ilişki var?

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin toplantısında Abdullah Gül için “Partimizin kurucusu değil, zaten cumhurbaşkanlığı bitince partimize üye de olmadı” demiş.

Diğerleri de dinlemiş. Fakat “ama …” diyememişler.

Rüyayı neden size yorumlattığımızı ve hatırayı neden anlattığımızı şimdi anladınız mı?