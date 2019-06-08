Harika icat: teyit.org

Basına eskiden beri güvenemiyorsunuz. Haklısınız. Zira ipin ucu ta baştan bu yana “yanlış adam”ların elinde.

O basın ki kamuoyunu yansıtması, bilgilendirmesi ve irşat etmesi gerekirken, genellikle kamuoyunu yanlışa yönlendirmekle meşgul. “Sahibinin sesi” olanı mı istersiniz, “her devrin adamı” olmayı prensip edineni mi…

Basının yalan haberlerine karşı “tekzip müessesesi var, rahatız” diyebiliyor musunuz? Hayır.

Çünkü bu sistemin iyi çalışabilmesi için hızlı ve tarafsız hareket eden bir yargıya ihtiyaç var. Ve maalesef o da neredeyse “yok hükmünde”.

Çare belli: Sivil toplum denetimini güçlendirmek. Yargıyı hızlandırmak. Şeffaflığı arttırmak.

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Devletin resmî ajansının ve TRT denilen resmî medyanın bile güveni bilhassa son yıllarda iyice yerlerde ve hatta eksilerde.

Zira devletin tarafsız yönünü temsil etmesi gereken bu araçlar, iktidarın el ulağı, hatta kapı uşağı durumunda.

Yetmedi bir de havuz medyası var ki evlerden uzak. İktidarcı taraf böyle olunca muhalif taraf da kirlilikte ondan aşağı kalmıyor maalesef.

Çare ne? Yeniden tam demokratik anayasal sistem ve kuvvetler ayrılığıyla desteklenmiş dördüncü kuvvet anlayışı.

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Hele sosyal medya. İyice güvenilmez halde.

Bir fotoğrafın, videonun ya da bir haberin anında yayıldığı bu ortamda neyin doğru ve gerçek ve neyin de yanlış ve sahte olduğunu nasıl anlayabileceksiniz?

Ya sosyal medyadan soğuyacaksınız, ki “bu çağda bu çözüm”, olacak şey değil.

Ya da bir çare bulunacak!

Derken…

Gördük ki her problem kendisine has yeni çözümleriyle geliyor.

Bir web sitesinin –şimdilik- muhteşem hizmetinden –itiraf edelim- biz de gecikerek ve yakında haberdar olduk: www.teyit.org

Sosyal medyada yayılan bilgi, haber, video ve fotoğrafların doğru olup olmadığını, teknik imkânları da kullanarak kendince tesbit ve teyit ediyor.

İnşallah bozulmadan devam eder.

İnşallah kalitesini ve güvenirliğini arttırarak sürdürür.

İnşallah bu sektöre yeni gelecek refiklerine de yer verir ve örnek olup imkân sağlar.

Keşke sivil ve resmî alan bu işi birlikte başarsa.

Ama olmuyor. (Belki de şimdilik).

Devleti ve kurumları yeniden güvenilir hale sokmamız lâzım. Sivil kalarak. Sivil toplumu güçlendirerek.