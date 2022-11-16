HDP, MHP, milliyet fikri ve gençler

HDP’ye oy vermesi mümkün olan seçmenin iki adaylı bir seçimde ne yapacağı sorusu, yakın zamana kadar topluca kriminalize edilen ve MHP’nin özel gayretleriyle kapatma davasına muhatap edilen HDP’yi yeniden meşru siyaset alanına çekti.

Bu durum “Kürtler ne ister” türü toplantıların da yeniden başlamasına vesile oldu.

PKK terörünün yeniden gündeme gelmesi de bu konuların yeniden konuşulmasına duyulan ihtiyacı arttırıyor.

Bu konular elbette herkesin ve her sosyal mahalledeki entelektüellerin meselesi. Ama dünkü yazımızda da söylediğimiz üzere, yeni girilen siyasi dönemde, bu konu, asıl gençlerin konusu.

Bağımsız düşünme yeteneğini kaybetmemiş gençlerde bu konular üzerinde düşünme arzusu da artıyor.

(Duygularının esaretine sokulup robotlaştırılan gençler bahsimizden hariçtir.)

O halde sağduyu önemli.

Gençlerin maziyi ve bugünü doğru kaynaklardan öğrenmeleri önemli.

Vatanseverlik anlamındaki milliyet fikrinin ve millet şuurunun milliyetçilik fikrine ve giderek ırkçılık hastalığına dönüşmesinin hangi etkenlerden kaynaklandığını bilhassa gençlere göstermemiz gerekiyor.

“Gençlikte akıldan ziyade hisler hakimdir” prensibinin milliyetçilikler üzerindeki etkisi konusunda özellikle gençlerimizi uyarmamız lazım.

Türk milliyetçiliğinin çoğu zaman bir “üstün ırk” iddiasına kadar ulaştığı düşünüldüğünde bu milliyetçiliğin “biz de varız, bizi de adam yerine koyun kardeşim” türünden bir tepki doğurması kaçınılmaz.

Tepki milliyetçiliği diyebileceğimiz bu kontra milliyetçilik kendisini daha masum bir fikir olarak göstermeye yatkın olacaktır.

Ama “başkasını yutmakla beslenen” her milliyetçilik kötüdür.

Üstün ırk milliyetçisi başka ırkları aşağılayarak yutmaya çalışır ve dolayısıyla onları tahrik eder.

“Ben de varım milliyetçisi” ise varlığını gösterebilmek ve haklarını alabilmek için çoğu zaman doğruyla yanlışı iç içe geçirir ve bu sebeple savunduğu doğrular da kirlenir.

Evet, ifrat gibi tefrit de zararlıdır hatta daha muzırdır. Ama ifrat tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir. Çünkü ifrat müsamahanın kapısını açar ve açmıştır.

Bu sebeplerle, gençlerimize düşen;

-Gençliğin ebedi kalmayacağını ve hamasetin hükmünün çabuk geçtiğini bilmektir.

-Her iki tür milliyetçilikten de uzak durmaktır.

-Devletçiliğe kaçmamak ama kamu düzenini ve asayişi korumaya önem vermektir.

-Vatanseverliğe değer vermek ama başkalarının kendi vatanlarını sevmelerine de hoş bakabilmektir.

-En önemlisi de vatan kavramını siyasi sınırlarla sınırlandıran modern ulus devlet anlayışının insanlık âleminde yol açtığı kitlesel belaları görmek ve uyanık olmaktır.

Demokrat bakış bunları getirir ve gerektirir.