"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

HDP seçmeni ve bağımsızlaşma

Ahmet BATTAL
03 Aralık 2022, Cumartesi
Seçim denklemlerinin hepsinde asıl soru HDP seçmeninin ne yapacağı.

HDP seçmeni dediğimiz kitlenin tipik özelliği, bu kitlenin anadili Kürtçe olan vatandaşlarımızdan oluşuyor olması. 

O halde bu konu bir seçim dönemine ait bir konu değil. 

Analar Kürtçe konuştukça ya da “onlar” var oldukça var olacak bir konu. 

Yani konuya ilkesel ve uzun vadeli yaklaşmak şart. 

Geleneksel HDP seçmeninin önümüzdeki seçimde milletvekili tercihinde HDP’ye ya da kapatılması halinde yerine geçecek partiye veya bağımsız adaylara oy vereceğini tahmin etmek zor değil. Yani TBMM’de “Kürt Milliyetçisi” ve hemen hemen daima muhalif bir blok var olmaya devam edecek.

Geçişlere gelince: Bu seçmenin AKP’ye önceden oy vermemiş olan kısmından AKP’ye bu seçimde oy çıkmayacağı da açık. 

Diğer muhalefet partilerine ve bilhassa CHP’ye kısmen bir oy kayması olabilir. Zira CHP’deki değişim büyük bir kitle için belli ölçüde ikna edici ve bu durum anadili Kürtçe olan seçmen için de geçerli. 

Bu seçmen kitlesinden Demokrat Parti gibi yeniden büyümesi gereken partilere kayma olması için ise Menderes’in ve Demirel’in samimi Güneydoğu politikalarının Gültekin Uysal Beyefendi ve ekibi tarafından açıkça gündeme getirilebilmesi ve hatta geliştirilip güncellenmesi lazım. 

Cumhurbaşkanlığı tercihinde ise geleneksel HDP seçmeninin kafası daha rahat.

Zira “kendi adayları”nın yüzde elli artı bir oy alıp da cumhurbaşkanı olamayacağını biliyorlar. Dolayısıyla HDP liderliğinin işaret edeceği adaya ve yeterince bağımsız düşünmeleri halinde de kendi değer yargılarına daha sıcak gelecek her adaya oy verebilirler. 

Şunu da söyleyelim: 

Kıyamet erken kopmazsa belki de bir gün Kürt kimliğini iftiharla söyleyen bir cumhurbaşkanımız olabilir. Bizce olmalıdır da. 

ABD’de siyahî Obama’nın başkan seçilmesinin küresel çapta sosyal sonuçlarını herkes bilir ve tahmin edebilir. 

Ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevî siyasetçi” kimliğinin Türkiye siyasetine kattığı pozitif değerin herkes farkındadır. 

Ama bugün için maalesef bu ihtimal ciddi bir ihtimal gibi durmuyor. 

Ne zaman ki menfi milliyetçiliklerle boğuşmuş birçok Batı ülkesinin AB süreci sayesinde başardığını Türkiye de başarır ve “Kürt meselesi” bir “mesele” olmaktan çıkar. İşte o zaman bu ihtimal de ciddi ve güzel bir ihtimal olarak gündeme gelir. 

O halde AB’den ve aurasından ders ve ilham alarak o güzel günleri getirmek de siyasetçinin görevi. 

Önümüzdeki seçimler bilhassa Altılı Masa’nın gayretleriyle bu açıdan yeni bir başlangıç olabilir. Ancak bunun bazı ön şartları var…

Mesela çoğulculuğun kabulü şart. Ya da Türkleştirici asimilasyon uygulamalarının yanlışlığının kabulü şart. 

Bu sebeple herkes biliyor ki bilhassa İYİ Parti AKMHP ağzıyla konuşmaya devam ederse Altılı Masa’nın çekim gücü zayıflayacak. Hatta “bu fay hattı kırılsın da masa sarsılıp yıkılsın” diye ümit edenler her gün deprem duasına çıkmaya devam edecek. 

Çare “ben Kürdüm” diyen seçmeni, yeni bir eylem planı için yeni ve demokratik söylemlerle HDP’den bağımsızlaştırabilmek. Bu konuda Altılı Masa içinde vazife Saadet Partisinin ve bilhassa Demokrat Partinin.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    Kayyım rektöre “intihal” suçlaması

    Masumiyet karinesi hukukun vazgeçilmez ilkesidir

    Muayene için 3 ay sonra sıra

    Burkina Faso'daki yeni darbe girişimi engellendi

    Kremlin: Putin, Biden ile müzakereye açık ama Rusya Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil

    'ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altına düştü'

    Fransa'da kış aylarında elektrik kesintileri olabilir

    '1300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu'

    Peru'da kuş gribi alarmı: Geçen ay 13 bin pelikan öldü

    Biden, Putin'le görüşme şartını açıkladı

    İtalya'daki heyelanda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    Övündüğünüz ekonomik tablo bu mu?

    İnsanlar yanarken dünya sessiz kalmamalı

    İnşaatta daralma hızlandı

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın

    Emekli maaşı ile geçinmek mucize

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    HDP seçmeni ve bağımsızlaşma
    Ali FERŞADOĞLU

    “Lâ mevcude illah Hu” diyenler ne demek istemiş?
    Orhan Ali YILMAZ

    Beynimiz...
    Faruk ÇAKIR

    Zamları kim yaptı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Birisi var
    Sebahattin YAŞAR

    Hayat amacı nasıl bir şeydir?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un hedefi, rıza-yı İlahîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.