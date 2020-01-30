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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Helâl sana TRT!

Ahmet BATTAL
30 Ocak 2020, Perşembe 00:16
Geçen akşam “TRT Haber” müthiş bir habercilik başarısına imza attı.

Tebrik ediyoruz!

Haberde AKP’nin siyaset okulunun kontenjanlarının doldurulamadığı ve bu sebeple başvuruların uzatıldığı duyurularak haber değeri taşıyan bu durum dikkate sunuldu. 

Özetle denilmiş oldu ki “Siyaset sizin sandığınız ya da size sandırılan gibi gitmiyor, iktidar partisi kan kaybediyor, bu durum partinin açtığı siyaset okuluna yeterli kayıt alınamamasından da belli oluyor”. 

Biliyoruz bu girişi okuyunca bazı müzmin muhalif okuyucularımız şunları diyecek: 

“Bu haberi biz de izledik ve hiç de sizin dediğiniz gibi değildi. Devletin televizyonunun haber kanalında, uzun zamandır olduğu gibi yine, Anayasa ve Kanunlar da çiğnenerek, resmen AKP propagandası yapıldı. Partinin siyaset okulu dakikalarca tanıtıldı, genel başkanı ve genel merkez binası dört bir tarafından dakikalarca gösterildi. İnsanlar bu ‘güya okul’a kayıt olmaya dâvet edildi ve üstelik reklâm gibi bir habercilik yapıldı. Haberde hiçbir eleştiri yoktu. Aksine teşvik vardı. Resmen reklâmdı ve hem de bedava reklâmdı.” 

Yanlış düşünüyorsunuz ey müzminler. İşte ispatı.

Anayasanın 133. maddesinin 3. fıkrası şöyle: “Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.”

İzahı da şöyle: 

TRT özerktir. Erki özündedir. Gücü kendindendir. Başkasının, CHP’nin, DP’nin, RP’nin vs. borusunu öttürmek için kurulmamıştır. Sadece devlet için ve devlet demek olan partiyi tanıtmak için faaliyet gösterir. Demokrasi var filan denilerek başka partiler –hasbelkader- kurulmuş olsa bile bu kurumun yayınlarından faydalandırılamaz, ama zararlandırılabilir. 

TRT tarafsızdır. Devletten ve devlet partisi dışındaki partiden başka tarafı olamaz. Kurulsa bile diğer partiler arasında ayrım yapamaz, taraf tutamaz. 

Devlet partisi AKP’dir. 

AKP ise Adamın Kendi Partisi’dir.

Şimdi sorarız siz muteriz okuyucularımıza. TRT’nin 27 Ocak 2020 akşamı yaptığı ve yukarıda özetlediğimiz yayında Anayasa’ya aykırılık var mı?

Yok. 

O halde niye itiraz edip duruyorsunuz “parti devleti”mizin yayın organının yayınlarına!

İzleyin, ümitlenin…

Ya da susun, oturun! 

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