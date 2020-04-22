Hep söyledik, biraz da soralım

Bundan on sene önce Nisan ayında şu giriş yazısıyla bu köşeden aklınıza misafir olmaya başlamışız:

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Muhterem Yeni Asya okuyucuları,

Birkaç yıldan bu yana, Bediüzzaman Haftası programlarına konuşmacı olarak dâvet ediliyoruz. Konuşmalarımızı dinleyen ve faydalı olduğunu düşünen bazı dostlar, sadece konuşmakla yetinmememiz gerektiğini söylediler. Yeni Asya’nın muhterem yöneticileri de onaylayınca klavyeye sarıldık.

Hayırlı olsun İnşallah.

Köşemiz niçin “Akıl misafiri”?

Bir köşe tutarak iç açısına hitap eden, basitçe bir ayrımla, ya edebî bir yazı ile öncelikle hislere ya da mantıkî bir yazı ile öncelikle akla hitap eder.

Edebî maharetimiz oldukça sınırlı. O halde en iyisi aklınıza misafir olmak.

Hepimiz, dost çevremizde müşterek okumalarımızda, zaman zaman, bir şeyler aklederiz ve “Bunu daha geniş bir çevre ile paylaşıp müzakereye açsak iyi olur” deriz. Biz de bu kabilden ortak tesbitleri, yeri ve zamanı geldikçe bu köşeden sizlerle paylaşmak ve dostlarımı aklınıza misafir etmek istiyoruz.

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Bu bakışla önceleri Salı ve Perşembe, sonra Salı, Perşembe ve Cumartesi ve bir süreden bu yana da her gün (Pazartesi hariç) yazılarımızla huzurunuza çıkıyoruz.

On senenin muhasebesini yapmak gereklidir, ama tek başımıza yapmamız zordur da. Bu sebeple sizden yardım istiyoruz.

“Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikâyetlerinizi müessesemize bildiriniz” denir. Önemli bir kaidedir. Bizim için de geçerlidir. Burada müessese iki şeydir: Hem Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve diğer ilgilileri ve hem de bizzat biz şikâyetlerinizin muhatabıyız. Her zaman. İletişim bilgilerimiz sayfa başında var.

Şu sorularımızın cevaplarını bilhassa bize ulaştırırsanız bu muhasebemize katkı yapmış olursunuz:

- Bize emanet edilen bu köşe daha verimli nasıl olabilir?

- Size daha faydalı olmamız için her gün yazmamız mı yoksa günaşırı yazmamız mı daha iyidir?

- Hangi konulara asla girmemeliyiz?

- Hangi konular asıl ilgi alanımız olmalı?

- Üslûbumuzda ne gibi değişiklikler yapmalıyız?

- Günceli takip mecburiyetimiz var mı ve olmalı mı?

- Dergi yazısı gibi ve adeta yirmi sene sonra dahi okunsa işe yarayacak yazılar mı yoksa değeri çabuk geçen, ama günceli yorumlamakta değeri daha yüksek olan yazıları mı hedeflemeliyiz?

Diğer soruları ve cevaplarını da siz düşününüz. Kıymetli cevaplarınızı bekliyoruz.