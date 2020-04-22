"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hep söyledik, biraz da soralım

Ahmet BATTAL
22 Nisan 2020, Çarşamba
Bundan on sene önce Nisan ayında şu giriş yazısıyla bu köşeden aklınıza misafir olmaya başlamışız:

«««

Muhterem Yeni Asya okuyucuları,

Birkaç yıldan bu yana, Bediüzzaman Haftası programlarına konuşmacı olarak dâvet ediliyoruz. Konuşmalarımızı dinleyen ve faydalı olduğunu düşünen bazı dostlar, sadece konuşmakla yetinmememiz gerektiğini söylediler. Yeni Asya’nın muhterem yöneticileri de onaylayınca klavyeye sarıldık.

Hayırlı olsun İnşallah.

Köşemiz niçin “Akıl misafiri”?

Bir köşe tutarak iç açısına hitap eden, basitçe bir ayrımla, ya edebî bir yazı ile öncelikle hislere ya da mantıkî bir yazı ile öncelikle akla hitap eder.

Edebî maharetimiz oldukça sınırlı. O halde en iyisi aklınıza misafir olmak.

Hepimiz, dost çevremizde müşterek okumalarımızda, zaman zaman, bir şeyler aklederiz ve “Bunu daha geniş bir çevre ile paylaşıp müzakereye açsak iyi olur” deriz. Biz de bu kabilden ortak tesbitleri, yeri ve zamanı geldikçe bu köşeden sizlerle paylaşmak ve dostlarımı aklınıza misafir etmek istiyoruz.

«««

Bu bakışla önceleri Salı ve Perşembe, sonra Salı, Perşembe ve Cumartesi ve bir süreden bu yana da her gün (Pazartesi hariç) yazılarımızla huzurunuza çıkıyoruz.

On senenin muhasebesini yapmak gereklidir, ama tek başımıza yapmamız zordur da. Bu sebeple sizden yardım istiyoruz. 

“Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikâyetlerinizi müessesemize bildiriniz” denir. Önemli bir kaidedir. Bizim için de geçerlidir. Burada müessese iki şeydir: Hem Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve diğer ilgilileri ve hem de bizzat biz şikâyetlerinizin muhatabıyız. Her zaman. İletişim bilgilerimiz sayfa başında var. 

Şu sorularımızın cevaplarını bilhassa bize ulaştırırsanız bu muhasebemize katkı yapmış olursunuz:

- Bize emanet edilen bu köşe daha verimli nasıl olabilir?

- Size daha faydalı olmamız için her gün yazmamız mı yoksa günaşırı yazmamız mı daha iyidir? 

- Hangi konulara asla girmemeliyiz?

- Hangi konular asıl ilgi alanımız olmalı?

- Üslûbumuzda ne gibi değişiklikler yapmalıyız?

- Günceli takip mecburiyetimiz var mı ve olmalı mı?

- Dergi yazısı gibi ve adeta yirmi sene sonra dahi okunsa işe yarayacak yazılar mı yoksa değeri çabuk geçen, ama günceli yorumlamakta değeri daha yüksek olan yazıları mı hedeflemeliyiz?

Diğer soruları ve cevaplarını da siz düşününüz. Kıymetli cevaplarınızı bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 1683
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdulkadir

    22.4.2020 19:10:27

    Çok değerli ve muhterem Ahmet ağabeyim.Ben acizane birkaç talepte bulunmak,daha doğrusu kendimce bazı fikirlerde bulunmak istiyorum.Öncelikle haftanın 6 günü yazı yazmak,öyle kolay bir durum değil.Bazı yazılarda;çoğu kişinin ilgi alanına girmeyen konular olunca,haliyle insanlar okumuyor yahut okumak istemiyor olabilirler.Biz sizin yazılarınızı ve bilginizi zaten her zaman takdir ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.Ama benim acizane fikrim ve ricam şu;sadece belli başlı konularda,mesela daha çok güncel konularda yazılar paylaşmanızdır.İkinci husus ise,ben;haftanın 3 günü,yazı paylaşımı yeterli olur diye düşünüyorum.Benim diyeceğim bunlar ağabeyim.Karar ve takdir tabiki sizindir.Allah'a emanet olunuz.

  • Tarkan ÜNAL

    22.4.2020 18:56:27

    Muhterem Hocam; öncelikle nice 10 yıllar daha yazmanız dileğimiz. Şu bir gercek ki gerçekten aklımıza misafir oldunuz. Allah razı olsun. Yazılarınız genele hitap ediyor. Böyle devam etmesini diler Rabbimden sağlık ve afiyet dilerim.

  • Uzeyir

    22.4.2020 18:43:16

    Muhterem hocam Ahmet bey, yazilarinizi okuyoruz. Gayet gūzel ve isabetli yaziyorsunuz. Bu tarz yazmaya devam edin. Yazilardaki ifadeleriniz gayet sade , net ve anlaşilir. En çok beğendiğim Demokratlar hakkindaki yazilariniz. Rabbim istikametten ayirmasin, kaleminize kuvvet versin, sihhat ve afiyetler dilerim. Allah'a emanet olunuz.

  • Ramazan ÇALIŞAN

    22.4.2020 17:30:33

    Ahmet hocam, sorduğunuz sorular bir iki kelime ile cevap vermek zor.Yinede ana başllıklar halinde kendi fikrimi beyan etmek isterim.1-Gündemin sık değiştiği bir ülkede yaşıyoruz.Bunun önem sırasına göre yazmak .2-Gün aşırı yazmanın muhasebe yapmaya fırsat vereceğini düşünüyorum.3-Kişisel konulara girilmemesini doğru buluyorum.4-Hak,hukuk,adalet ve demokrasi gibi insanların kendilerini güvende hissedecek ve sosyal barışı tesis edecek yazılar,asıl ilgi alanı olmalı.5-Hakkı ifade etmeye yakışan uslup,kavli leyindir.6-Gündemi takip etmeden aktüel meselelerde isabetli analiz yapmak mümkün görünmüyor,diye düşünüyorum.7-günceli yorumlamak.Yorumlarkende istikbale projötör tutacak ve tarihe not düşecek noktaları yakalayabilecek yazılar yazmak.

  • Said haktan

    22.4.2020 16:56:56

    Yazmaya devam edin konu ve üslubu siz daha iyi bilirsiniz.Yorulmazsanız hergün yoksa ptesi perşembe yada ctesi pazar vesselam.

  • İ.Seyda

    22.4.2020 11:32:13

    Daha nice 10 seneler diliyoruz Ahmet hocam. Allah sağlık sıhhat afiyet ve bereket verdiği müddetçe yazılarınızı okumak isteriz.

  • Nihat

    22.4.2020 11:06:20

    Allah razı olsun. Şahsı manevi yi temsilen, Risale i nur ölçülerine uygun yazıyorsunuz. İstifade ediyoruz.

  • Salih Arpaguş

    22.4.2020 09:49:13

    Merhaba Ahmet Bey. Öncelikle yazmış olduğunuz yazılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Mümkün oldugunca istifade etmeye çalışıyorum. YeniAsya okuyucusu olarak sormuş oldugunuz sorulara cevap vermeye çalısacağım. Bildigim kadarıyla hukukcusunuz. Bundan dolayıdır ki hukuk alanında sizden günümüze kadar olan adalet duygusunun örneklendirilerek anlatmanızı istiyecegim. Ta Hz. Adem as. dan bu zamana kadar olan olaylar. Adalet anlayısı nasıldı. Hem daha faydalı olur ve su anda unuttugumuz duygunun bir nebze de olsa kıpraşması olabilir belki. Bu sizin ilk sorunuza ve 4. sorunuza cevaptı. Üslubunuzla ilgili olarak da kısa ve özlü sözlerle çok şeyler anlatıldıgına inandıgım için bu sözlere de yer verebiliriniz. Bir gazeteci olarak gündemi elbette takip etmelisiniz. Son olarak bazı sordugunuz sorular ile ilgili siz karar vermelisiniz. Teşekkürler.

  • Musa

    22.4.2020 08:27:00

    Ömrunuz hayırlı bereketli ve ebedii olsun.son nefesinize dek sizlerin kıymetli yazılarınızı ömrünüzün sonuna kadar görmek umid ediyoruz...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

Mesut Özil'den ramazan mesajı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

THY, özel uçuşunda ay-yıldızlı tamamlandı

Bahreyn ve Tunus'ta da vakalar artıyor

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
Genel

Cezaevinde salgın yayılıyor
Genel

KHK’lıya bin liralık yardım da yok
Genel

30’lara döndük
📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Abdurrahman AYDIN

Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
Kâzım GÜLEÇYÜZ

100. yılında TBMM
Genel

100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
M. Latif SALİHOĞLU

Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
Genel

MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.