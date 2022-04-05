Hizmet malı alınıp satılır mı?

Soruyu anlamlı bulamadığınızın farkındayız. Biz de pek anlamlı bulamadık.

Devlet tarafından satın alınan şey maldır. Taşınırdır, taşınmazdır, soyut maldır, somut eşyadır ama maldır. Alınır ve bedeli verilir.

Devlet tarafından hizmet de alınır ve yine bedeli verilir. Ama hizmet “satın” alınmaz. Zira satmak ve almak satım/satış içindir ve mal içindir.

Ama son zamanlarda bu iki kavram birbirine o kadar geçti ki kanunları yazanlar bile “hizmet satın almak” kalıbını kullanarak bu hatayı yapar oldu.

Başlıktaki soru da bu tür bir hatanın neticesi.

Bunları neden yazdık?

Tatvan’ın AKP’li belediyesi o ilçenin AKP Gençlik Kolları Başkanı bir zat ile pazarlık usulüyle “hizmet satın alma” sözleşmesi yapmış.

İnternete saçılan belgelere göre bu hizmetin ne olduğu belli değil.

Ama yine belgelere göre bu hizmet bir nevi mal imiş ve dolayısıyla “mal” gibi “satın” alınmış.

Başkanın bu yolla düzenli maaş aldığı ortaya çıkınca o gençlik başkanı zat partideki görevinden istifa etmiş.

İstifa beyanının içeriği önemli ve ilginç:

“Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde almış oldukları karar gereği yaklaşık 2 yıldır büyük bir onur, gurur ve şerefle yürüttüğüm Ak Parti Tatvan Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak davamıza her türlü sıfattan bağımsız olarak başlayan sevdamız ilelebet sürecektir. Asıl olan davamızdır, sıfatlar geçicidir, durmak yok yola devam.”

Satın alma olayında bu genç başkanın istifasını gerektirecek bir yanlış var mı anlayamadık.

Varsa bu yanlış aynı zamanda belediye yetkilileri açısından disiplin suçu ve hatta adlî suç oluşturur gibi görünüyor ama o konuda ne yapıldığını ya da yapılacağını da anlayamadık.

O Belediye Başkanının ve ilçenin savcılığının yapacağı açıklamayı herkes gibi biz de merak ederiz.

Daha da önemlisi, gençlik başkanının, açıklamanın bir yerinde “yaptık bir kusur, özür dileriz” türünden bir açıklama yapmamasını da anlayamadık.

Sadece “partim tarafından istifaya zorlandım ama davamıza ve liderimize hizmete devam edeceğim” diyen kişi neden ve ne zamana kadar kurtulabilir?

Partisinden çelme yiyip Erdoğan’a selam çakmak, kişiyi ne tür badirelerden ve nasıl kurtarır?

Neredeyse her ay bir yazımıza konu ettiğimiz türden bu basit ve açık hukuka aykırılıkların sebebi nedir?

Denetimsizlik mi? İş bilmezlik mi? Kavram bilmezlik mi? Liyakat eksikliği mi?

Galiba hepsi. Ama en çok da bir gün adaletin geleceğinden korkusu olmamak.

İşte bu yüzden bize önce adalet lazım.