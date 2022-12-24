Horasandan gelen ol, muradına eren ol

Gazetelerin haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ağustos ayında Nevşehir Hacıbektaş’ta satın aldığı yaklaşık 6 dönümlük ve 2,5 milyonluk arsayı Horasan Erenleri Federasyonu’na bağışlamış.

Federasyon Başkanı Mehmet Şahin, Bahçeli’ye “buraya ne yapalım” diye sormuş. Bahçeli de “ne istiyorsanız onu yapın” demiş.

Bunun üzerine Şahin “Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.” diye teklif etmiş.

Bahçeli bu teklifi şu şartla kabul etmiş:

“Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.”

Öncelikle belirtelim ki Başkanın cemevi teklifi ve bunun Bahçeli tarafından kabul görmüş olması yadırganacak bir şey değildir ve hatta güzel bir şeydir.

Bu işin Kemal Kılıçdaroğlu’nun cemevi yatkınlığı ile bir ilgisinin olduğunu ve siyaseten “ön almak” ya da “rol çalmak” amacı taşıdığını filan düşünmüyoruz(!)

Hatta Bahçeli’nin, kendi isminin konulmaması hususundaki hassasiyeti de tebrike şayan bir yaklaşımdır.

Habere göre Başkan cemevine “Devlet Bahçeli” adını vermeyi uygun görmüş ama Bahçeli bunu uygun görmemiş. Bahçeli’nin gerekçesini Başkan şu ifadeyle açıklamış:

“Dedi ki ‘ismimi siyaset konusu yapmasınlar.’ Saygı duyduk.”

Bu cümleyi başta tam anlayamadık. İlk bakışta “ben siyaset üstüyüm ve öyle kalmak isterim” demiş gibi anlaşılabilir ama öyle olmasa gerektir. Zira kendisi siyasetçidir.

Gerçi kendisinin “siyaset üstü siyasetçi” olduğu da düşünülebilir ve bizim de zaman zaman öyle düşündüğümüz oluyor. Ama sanırız kendisi öyle düşünmez(!)

Bahçeli muhtemelen “camide de cemevinde de siyaset yapılmamalı, adım bir cemevine verilirse birileri siyasi sebeple o cemevine gelmekten kaçınabilir, bu da hem cemevinin amacına ve gelenlerin ihlasına hem de ‘cem’deki ittihad ve birlik mânâsına muvafık düşmez” demek istemiş olmalı.

Böyle ise bu da güzel bir hassasiyettir.

Haberdeki bir husus ayrıca dikkatimizi çekti:

Federasyon Başkanı Mehmet Şahin, arsanın tapu işlemi için şunları söylemiş: “Devlet Bey’in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık.”

Anlaşılıyor ki Devlet Devleti ayağına çağırmış. Ya da Devlet tapu hizmetini Devletin ayağına götürmüş.

1934 tarihli olup halen de yürürlükte olan Tapu Kanunu’nun 26. maddesine göre “Alakalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler.”

Kanun kırdan, panayırdan bahsetmiyor, ikametgâh diyor. Yeni adıyla “yerleşim yeri” yani.

Devlet Bahçeli’nin ikametgahının neresi olduğunu da böylece öğrenmiş olduk.

Fakat aklımıza da bir konu takıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ve birçok tapu dairesinde gördüğünüz ve muhtemelen dikkatinizi çekmiş olan (M. Kemal’in 11.5.1938’de söylediği kabul edilen) bir cümle var. Şöyle:

“Bu önemli iştir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptığı işin güven duygusuna muhtaç her vatandaş gibi ben de tapu dairesine gidebilirim.”

Bu cümle ne anlama gelir?

Herhalde M. Kemal o tarihte tapu ile ilgili bir işlem yapmak için tapu memurunu konutuna getirtmek istiyor ama ilgili kamu görevlisi “kütük daireden çıkmaz, işlem dairede yapılır efendim” diyor. Bunun üzerine M. Kemal de o sözü söyleyip kalkıp tapuya gidiyor. Hem de Tapu Kanunu’nun 26. maddesi yürürlükte iken.

Gördüğünüz gibi. Devlet değişiyor. Horasan erenlerine hizmetkar devlet geliyor!

