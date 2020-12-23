Hukuk devletine korona töreni

Önceki günkü Yeni Asya’da haberi manşetten okudunuz.

TBMM’de yapılan cenaze töreninde sivil toplumun ruhuna Fatihalar okunmuş.

Ama vefat sebebi “şüpheli ölüm” olarak açıklandığı için, “bize de bulaşır” korkusuyla bu cenazeye basından pek kimse yanaşmadı.

Biz de yazıyoruz, ama korka korka!

Haber şöyle:

(Mecliste komisyondan geçen kanun teklifine göre) “çeşitli alanlarda faaliyet yürüten derneklerin, ‘geçici süreyle de olsa’ faaliyetleri durdurulabilecek. Dernek faaliyetleri kapsamında hakkında terör soruşturması açılanlar, İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Tedbirin yeterli olmaması veya gecikmesinde sakınca görülen hallerde İçişleri Bakanı, derneği faaliyetinden geçici olarak alıkoyabilecek. Mahkeme, bu kararı 48 saat içinde denetleyecek. Bakanlık, görevden uzaklaştırdığı kişilerin yerine Dernekler Kanunu hükümlerine göre kayyım da atayabilecek.”

Özetle, mevcut duruma göre bir derneğin yönetimine müdahale edilebilmesi için önce mahkeme kararı ve sonra buna uygun tedbirler devreye giriyor idi. Taslak kanunlaşırsa önce iş görülecek, mahkeme kararı sonra gelecek.

Sulh Ceza Hâkimlikleri iktidarın istediği hemen hemen her şeyi, “hemen ve derhal” deyip zaten yapmaya teşne bir hale getirilmişken...

Demek bu yargısal düzen yeterince “verimli” olmamış ki, güvenlik bürokrasisine, Mahkemeden bile önce davranarak emrivaki ile derneklere kayyım atama yetkisi vermek isteniyor.

Olacak iş değil. Bu bir toplumun intiharı.

Zira bireysel hürriyetlerin de teminatını oluşturan kitlesel hürriyetlerin başında basın hürriyeti ve örgütlenme hürriyeti geliyor.

Basın hürriyetinin başı zaten 2000’lerde iktisadî kriz sonrası TMSF’ye devredilen basın yayın kuruluşlarının iktidara yakın patronların eline geçmesiyle fiilen kesilmiş idi. Ardından vergi denetimi ve benzeri başka bazı operasyonlarla da gerisi getirilmişti.

Düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya, bir bakan yardımcısının sahte diploma sahibi olduğu haberleri ile çalkalanıyor, ama “bir grup medya”da bu konuda haber”cik” bile yok.

Yine son on beş senedir dernek ve vakıfların da kursağı yemlenmek suretiyle sesi kısılmıştı. Şimdi bu fiilî duruma bir de yargısız infazlarla sürecek bir korku kılıfı ekleniyor.

2020 AKMHP’sinin icra ettiği bu törene 2002 AKP’si de katılmıyor.

Meğer Meclisteki cenaze hukuk devletinin cenazesiymiş.

Deniyor ki:

Ey millet, Dernek sizin neyinize!

Erd kişi niyetine…