Hukukçular imtiyazlı sınıf mı?

Geçen haftalarda Danıştay’ın verdiği bir karar sebebiyle konu yeniden gündeme geldi.

Hâkimlerin kolluk kuvvetlerince taciz edilmesinin engellenebilmesi amacıyla konulan üst aranması yasağı Danıştay’ca geniş yorumlandı ve hâkim ve savcıların eşyalarının ve üstlerinin havaalanlarına girişte ve uçağa binişte de aranamayacağına karar verildi.

Bu karar üzerine konu haklı olarak farklı yönlerden tartışılıyor.

Önce bir ironi. Bu gidişle iş şu noktaya varacak:

Uçakta üst aramasından muaf bazı yolcuların olacağı bilgisi uçuştan bir süre önce toplanıp bütün yolculara mecburen ve olabildiğince erkenden duyurulacak. Böylece, bir güvenlik zaafiyeti olabileceği düşüncesiyle uçağa binmekte endişe edebilecek yolculara, dilerlerse uçuştan vazgeçme hakkı tanınacak.

Böyle bir düzenin kurulmasının zorluğu ortada. Anlamlılığı ve gerekliliği ise tartışılır.

Öncelikle belirtelim ki hukuk devleti ve güvenlik dengesi açısından bizden iyi durumda olduklarında şüphe olmayan Avrupa ülkelerinde böyle bir kriz yok.

“AB müktesebatı” denilen şey bu açıdan da çok kıymetli. Keşke muktedirler de bu kıymeti bilseler.

İkinci olarak başka alandan bir örnek verelim:

Diplomatik dokunulmazlıklar vardır. Bilhassa sınır geçişlerinde o türden pasaport sahiplerinin bazı özel avantajları ve imtiyazları vardır ve bunlar uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir. Taşıdıkları belgeler gizli sayılır ve kontrollerde okunması ve izlenmesi yasaktır. Bu sebeple çanta ve valizleri de açılamaz ya da x-ray ve benzeri başka usullerle kontrol edilemez. Ancak bu yasak yabancı misyon şefleri içindir.

Hâkim savcılar için de benzer bir dokunulmazlık gerekli mi?

Türkiye’de “özgürlük-güvenlik dengesi”nin nasıl sağlanacağı ve ne zaman bozulmuş sayılacağı hususları sık tartışma konusu olur.

Özel hayatın gizliliğinin ve ticari sırların korunması için yapılması gerekenler konusu bir özgürlük meselesi.

Kamu düzeninin sağlanması için devletin yapması gerekenler ise bir güvenlik konusu.

Hâkim ve savcıların meslekî sebeple dokunulmazlıkları hususu bu iki konunun da bir parçası değil.

Üst araması yasağı, hâkimin “rastgele” görüntüsü altında ya da suç şüphesi gerekçesiyle kolluk kuvvetlerince aranmasını engellemeye yöneliktir.

O halde uçağa binen hâkimin üstünün güvenlik gerekçesiyle aranması onun hâkimlik mesleği ile ilgili bir faaliyetini zaafa uğratan bir durum değil.

Yani asıl mesele, hâkimin ve savcının, kendisine bağlı çalışan kolluk kuvvetlerince taciz edilmesini engellemektir.

Arama iznini verecek makam durumunda olan hâkimin ve bu izni uygulatan makam durumundaki savcının, bu izni ve talimatı onlardan alacak olanlar tarafından aranacak olması zaten abestir.

Demek ki “taş yerinde ağırdır” kuralı gereği, hâkim de yerinde hâkimdir.

O halde bir uçağa binip başka bir ile ya da ülkeye giden hâkimin “hâkim”liği bu seyahatte kendisine ayrıca ve özel bir statü ya da dokunulmazlık kazandırmamalıdır.

Peki, o halde bu Danıştay kararının arkasında ne var?

İnşallah yeni bir imtiyazlı sınıf oluşturma gayreti yoktur.

Hakimin ve savcının onurlu duruşu ile lüzumsuz gururu birbirine karıştırılmamalı. Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu da bunun tedbirini almalı.