Hukukçular sokağa ses veriyor

İştirak ettiğimiz bir Ceza Hukuku Sempozyumu’ndaki intibalarımızdan birini dün yazdık. Bugün de ikincisi:

Avukatların ve bilhassa akademisyenlerin haksızlıklar hususunda ses vermeye başlamış olduğunu görüyor ve ümitleniyoruz.

Gerçekten üç senedir kapalı kapılar ardında dillendirilen “bu gidişte terslik var” ve “bu darbe/örgüt dâvâları yanlış gidiyor” söylemi artık kapılardan dışarı taşıyor. Fakültelerin koridorlarında ve hatta konferans salonlarında dillendirilmeye başlamış durumda.

Eskiden “inşallah duymuyorlardır, duyarlarsa inkâr ederim, olmadı tevil ederim” anlayışı vardı. Şimdilerde bu anlayış yerini “birileri duyacakmış, aman duyarlarsa duysunlar, ne olacaksa olsun” yaklaşımına bırakıyor.

Bu hayra alâmet. Zira bir adım sonrası yargının da yanlış etkilerden kendisini kurtarmaya başlaması ve hukuka dönmesi olacaktır.

“Yasaklı Türkiye”den “Konuşan Türkiye”ye yeniden geçmemiz şart. En büyük görev de üniversitelere ve bilhassa köklü hukuk fakültelerine düşüyor.

Mazide yolu bir şekilde şimdi terör örgütü denilen ve o zamanlar cemaat olarak bilinen yapıyla kesişmiş kişilerin “yeniden konuşan Türkiye” isteği hususunda korkuyor olması belki normaldir.

Ama bu yapıyla yakınlığı bulunmayan ve farklı dünyaların insanları durumunda olan kişilerin öne çıkıp bu dâvâlardaki hataları söylemeleri ve uygulamacılara yön vermeleri daha kolay ve daha kıymetli.

Bari hiç değilse onlar cesaret göstermeliler.

Bu vesileyle bir hatıra:

1993’te Demirel Cumhurbaşkanı olunca Yavuz Donat Milliyet gazetesinde “Demirel’in Zor Yılları” adıyla bir belgesel dizi hazırlayıp yayınladı. Bu çalışma sonradan “Demirel’in Yokluk Yılları” adıyla kitap da oldu.

Orada anlatılan bir hatıra var.

1985-86 yıllarında, Demirel, 12 Eylül cuntasının Anayasa’ya koydurup adeta silâh zoruyla ve hapis tehdidiyle halka onaylattığı siyasî yasakları kaldırmak için yoğun gayret sarf ediyor. Bu arada yasakları da deliyor yani şeklen suçlar işliyor. Ama aslında suç yok. Zira kimseye zarar vermiyor. Yaptığı şey tam bir sivil itaatsizlik ve “hapse girme hakkını kullanmak”.

Savcılar soruşturmalar başlatıyor. Ceza dâvâları açılıyor. Bunlarla mücadele işini üstlenen Avukat Köksal Toptan ve bazı arkadaşları Demirel’in lehine hukukî görüş almak ve dosyalar sunmak için bazı hukukçu hocalara ve bu kapsamda bir de İstanbul Hukuk Fakültesi’nde sizin de yakından tanımış olabileceğiniz bir Anayasa Hukuku Profesörü’ne gidiyorlar.

Ancak taleplerinde ısrar bile edemeden elleri boş dönüyorlar. (İlginçtir, Demirel altı yedi sene sonra 1993’te bu profesörü yeni kurulan bir üniversiteye kurucu rektör olarak tayin ediyor.).

Tarihe not düşmek böyle bir şey.

Kim yaparsa helâl olsun. “Aman benim etim ne, budum ne” diyenleri de tarih unutmayacak. Sürekli hatırlatacak…

