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13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Hukukta mukayeseli öğrenme ve YÖK

Ahmet BATTAL
13 Aralık 2020, Pazar
Önceki günkü yazımızda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıklamasına yer vererek Türkiye’de okuyan ve Türk vatandaşı olmayan üniversite öğrencisi sayısının son beş yılda hızla arttığını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu yazdık.

Güneydeki sınır vilayetlerimizden birinde çalışan akademisyen bir okuyucumuz şu soruyu sordu:

Bu artış rakamlarına Suriye’den gelen ve üniversitelere kaydı yapılan öğrenciler dahil midir? Dahilse ne kadarı bu türden uluslar arası öğrencidir?

Rakamlarda bir tür şişirme olduğunu ima eden bu sorunun cevabını şimdilik bilemiyoruz. Öğrenirsek açıklayacağız.

YÖK Başkanı o açıklamasında ayrıca şunları söylemişti: “Kamu yararını önceleyen projelerimizin daha geliştirilmesi yönündeki yapıcı eleştiri ve önerilerin bizlere daha iyiyi ve güzeli yakalama fırsatı vereceğine inanıyoruz.”

Bundan cesaret alarak bugün hukuk eğitimi ile ilgili bir konuyu yazacağız: Hukuk fakültelerinde mukayeseli öğrenme.

Dileyen her bir öğrencinin Türkiye’de bir yandan Türk hukukunu öğrenirken bir yandan da Uganda, Kore, Hindistan, Meksika … gibi ülkelerden birini seçip ana hatlarıyla da olsa o ülkenin hukukunu da öğrenmesi.

Hukuk fakültelerinde mukayeseli hukuk çalışmaları eskiden prestij kaynağı idi.

Şimdi hem prestij kaynağı ve hem de doğrudan bir ihtiyacı gidermeye yönelik olarak değerlendirilmeli. 

Şöyle: Hukuk eğitiminde evrensel yönler olduğu gibi yerel taraflar da var. Bir taraftan adalet teorisi gibi çağları ve sınırları aşan eğitim konuları var. Öbür taraftan yerel mevzuatla doğrudan ilişkili dersler ya da konular var.

Ama yerel denilebilecek alanlar dahi hızla birbirinden etkileniyor ve birbirine benziyor.

Teklifimiz ana dili Türkçe olan ve diplomasını Türkiye’de kullanacak olan öğrencilerin alan genişletmesi yapmasının sağlanması.

Az çok yabancı dili olan her öğrencinin bir taraftan Türk Hukukunu ayrıntılı olarak öğrenirken diğer taraftan da ilgi duyduğu ve özel olarak seçip belirlediği bir ülkenin hukukunu ana hatlarıyla öğrenmesi mümkün. Özellikle sınıf arkadaşları arasında o ülkeden gelen uluslar arası öğrenci varsa.

Böylece ülkemizdeki hukuk ve İİBF gibi fakültelerdeki uluslar arası öğrenci kapasitesinin de yardımıyla önemli bir eşik aşılmış olur.

Bu mukayeseli öğrenme işi için varsa hedef ülkedeki Türkiye kaynaklı sivil toplum kuruluşlarından faydalanılabileceği gibi doğrudan Türk Dışişleri kadrolarından da en azından proje bazında yardım alınabilir.

Bu uygulamanın en temel ürünü şudur: Türkiye’nin ve hedef ülkenin hukuk mantığını ve -ana hatları ile de olsa- kurallarını birlikte ve mukayese ederek öğrenmiş olan bir hukukçu artık o ülke ile Türkiye arasındaki medenî, ticarî ve siyasî ilişkilerde çıkabilecek problemleri önleme ve çıkanları çözme konusunda “aranan uzman” olmuş olur.

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