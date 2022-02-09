Hükümet kalbi göremez

Bir millî sporcu, Erdoğan’ın korona hastalığı ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmeler ve paylaşımlar üzerine Erdoğan’ın ölümünden memnun olacağını ifade eden bir tweet atmış.

Başkaları da helva temalı benzer şeyler paylaşmışlar.

Sonrasında yaşananlar Türkiye’nin bu dönemde Devlet eliyle içine sokulduğu vahim durumu dünya yaşadıkça gösterecek kadar ilginç şeyler.

Derya Büyükuncu’nun üyesi olduğu Türkiye Yüzme Federasyonu, bu şahıs hakkında, bu paylaşımı sebebiyle, topu topu iki gün içinde yani aslında “derhal” denilebilecek sürede “daimî hak mahrumiyeti” cezası vermiş.

Cezanın ayrıntıları önemli değil. Dayanak ve gerekçe de elbette saçma. Zira bu tweet her nasılsa TYF Disiplin Talimatının “millî şerefi ihlâl” başlıklı 34. maddesi uyarınca “Türk Bayrağına ve Türklüğün örf ve ananelerine hakaret”te bulunmak veya “yabancı bir ülke veya milletin onurunu kırıcı bir hareket”te bulunmak olarak görülmüş.

Ama asıl mesele bizce şu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından federasyonun karar metnini de paylaşıp, şu cümlelerle “gereğinin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini” belirtmiş:

“Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlâkına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor.”

“Gereği yapılıyor”dan da anlaşılacağı üzere belli ki bu ceza şifahî talimatla verilmiş.

Zira süre itibariyle belli ki bu ceza ilgilinin savunması dahi alınmadan verilmiş. Savunma hakkının kutsallığı kavramının, hele bu dönemde, hiç kimse için hiçbir önemi yok.

Daha da ilginci, TYF verdiği bu cezayı Bakanlığa “arz” ederek bitirdiği bir yazıyla bildirmiş.

Federasyonların sporcuların ve sporcu derneklerinin özerk üst kuruluşları olduğunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olduklarını düşündüğümüzde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile aralarında bir hiyerarşi ilişkisinin olmaması gerekir ve beklenir, ama maalesef her nasılsa böyle bir ilişki kurulmuş. (Hatta TFF hariç diğerlerininki “www…. gov.tr” uzantılı!)

Arz edersen rica ederler. Bağımsız yargı geri döndüğünde de hukuka aykırı arzının hesabını verirsin!

Şimdi sırada ikinci skandal var.

Zira yine önceki gün bu sporcu hakkında “yakalama kararı” da verilmiş.

Tutuklanırsa sadece biz değil AKP’li dostlarımız da şaşmaz. Örneği çok zira.

Tutuklanmasa bile hakkında bir ceza dâvâsı açılacağına ise kesin gözle bakabiliriz.

Tweet ortada. “Bir siyasetçinin ölmesini istediğini bildiren bir tweet atan bir kişiye hangi kanunun hangi hükmüyle ne ceza verilebilir” diye hukuk üçüncü sınıf öğrencisine sorsak vereceği cevap açık: “Hiçbir kanunla.”

Ama birileri savcılar eliyle ortalığı gerdikçe geriyor.

Peki, bu olayın kamuoyundaki yansımaları neler?

Pazarcınız diyor ki “tamam, küfretmeyeyim, ama hükümet benim dilimi tutsa da kalbimi tutamaz”.

Elektrik faturalarına çarpılanlar diyor ki: “Burası tam da yaşanacak yer oldu. Keyiften çıldıracağız. Viva Zapata!”

Dört bir yandaki AKP’liler diyor ki “Bu saçma tutum insanları ve bilhassa gençleri Erdoğan’a ve partimize karşı daha da öfkelendiriyor. Ak Gençlik muhatap bulamıyor.”

Biz diyoruz ki:

Kalpten geçeni gören hükümet henüz icat edilmedi.

İçini göremediği kalbin atış ritmine hükmetmeye çalışan hükümetler ise daima büyük bir gümbürtüyle yıkıldı.