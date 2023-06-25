Hürriyet için siyasette ve medyada dayanışma

Halkın bilgi ve haber alma hakkı demokrasinin en temel değerlerinden biri. Bunun bu çağdaki adı ise basın yayın hürriyeti.

Bir ülkede bu hak ve imkân doğrudan ya da dolaylı devlet kuvvetiyle yok ediliyorsa, halkın önüne sandık konulsa bile orada demokrasi diz çöküyor demektir.

Perşembe günkü “Hızlı çöken tren hatları ve gerçeklik” başlıklı yazımızda, Türkiye’de bu hakkın, Anadolu Ajansı, TRT ve İletişim Başkanlığı eliyle nasıl baltalandığının örneklerinden birini yazmıştık.

Aynı gün tavsiye üzerine Steven Spielberg’ün yönettiği 2017 ABD yapımı “The Post” adlı basın ve demokrasi filmini izledik.

Vietnam savaşı yıllarında ve öncesinde ABD başkanlarının ABD’nin dış politikası ve askerî operasyonları ile ilgili gizli bazı bilgilerin ve belgelerin basında yer alması üzerine yaşanan siyasi ve hukuki gerilim ile ilgili bir film.

Bu belgeler Watergate Skandalı olarak da bilinen ve Başkan Richard Nixon’ın istifası ile neticelenen olaylar zincirinin de ana konusu.

The New York Times Gazetesi bu belgeleri yayınlamaya başlayınca bir mahkeme tedbiren yayın durdurma kararı verir. Bunun üzerine diğer gazeteleri de bir korku alır.

O tarihlerde küçük ve yerel bir gazete sayılan The Washington Post’un patroniçesi ve editörleri, Times’ın yarım bıraktığı yayını, gözden düşürülmeyi ve cezalandırılmayı da göze alarak sürdürür.

Ardında yapılan yargılamada basın hürriyetini teyit eden ABD Yüksek Mahkemesi, üçe karşı altı oyla, dönemeç niteliğinde bir karar verir.

Diğer gazetelere de yayılan bu dayanışma aynı zamanda para babalarının sermayedarlık baskısına karşı da bir dik duruştur ve gazeteciliğin hangi prensiplerle yapılması gerektiğini de gösteren bir örnektir.

Biz hep yazıyoruz: Gazeteler birbirinin rakibi değil refikidir, aynı yolda birlikte yürüdükleri refakatçilerdir.

Gazeteler toplumun ve devletin murakıbıdır. Milletin ne düşüneceğine “karar” vermez. Bilgi verir ve bilgiyi yorumlar. Bilgiyi bilgi olarak, yorumu ise yorum olarak sunar.

Elbette burada “gazete” derken kast ettiğimiz şey, laik ya da dinî bir grubun “cemaat gazetesi” gibi görünen ama aslında bir “operasyon aparatı” olmaya hazır kurulu mekanizmalar durumunda olan gazeteler değil.

Gerçekten kaliteli (elit) bir faaliyet olarak habercilik ve yorumculuk yapan gazetelere olan ihtiyacı kast ediyoruz ve Türkiye’nin bu konuda son on-on beş senede ileriye değil geriye gittiğini herkes biliyor.

Yanlış anlaşılmasın, dinî ya da sosyal grupların ve tabakaların, kendi kitlelerine ya da genele yönelik yayıncılık ve haber yorumculuğu yapmalarında elbette bir yanlışlık yok.

Yanlışlık, öyle görünüp böyle olmakta ya da böyle görünüp şöyle olmakta.

“Dolaylı operasyon aparatı” olmaya hazır her bir medya aygıtı, demokrasi için, en az “doğrudan operasyon gazeteleri” kadar zararlı.

Bizce muhalefet önümüzdeki günlerde ve aylarda, medyayı beslemek, çeşitlendirmek ve zenginleştirmek hususunda güç birliği hamlesi yapmalı. Her bir aktif muhalif parti üyesi aynı zamanda bir muhabir veya haber kaynağı olabilir. Organize etmek ve en azından desteklemek, organize muhalefetin asıl işi.