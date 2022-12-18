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18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Hürriyet ve izin

Ahmet BATTAL
18 Aralık 2022, Pazar
Mahkeme heyetlerinin kararlarına yönelik muhalefet şerhleri o mahkeme üyesinin kendi kaleminden çıktığı için (ya da öyle sayılacağı için) o üyenin şahsi fikirlerini, bilgilerini ve tutumlarını yansıtır ve bu yönü sebebiyle önemlidir.

Hele Anayasa Mahkemesine son dönemde seçilip atanan üyelerin Mahkemenin genel gidişatını ve yaklaşımını siyasi saiklerle değiştirdiği veya değiştireceği iddialarının sık sık gündeme geldiği de düşünüldüğünde yeni üyelerin muhalefet şerhleri özellikle önemli hale gelmiştir.

Bugün bu konuda bir örnek var:

2016’da HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da katıldığı ve “izinsiz” yapılan bir toplantıda yaşananlar sebebiyle bir kısım katılanların temel haklarının ihlal edildiği ve bu hakkın derece mahkemelerince yeterince korunmadığı gerekçesiyle yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin Birinci Dairesinin beş üyelik heyeti “ihlal” kararı vermiş.

Başkan Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Muammer Topal, Recai Akyel ve Yusuf Şevki Hakyemez’den oluşan çoğunluğun imzaladığı kararın ve muhalefet şerhinin içeriğini tartışmayacağız.

Dikkatimizi çeken, üyelerden biri olan ve AYM’ye atanma biçimi de hayli tartışmalı olan eski savcı İrfan Fidan’ın muhalefet şerhinde kullandığı kelime tercihleri.

Şerhin son altı paragrafında dört defa “izin” kelimesi geçiyor.

Oysa “izin” kelimesi temel haklar ve bilhassa toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gündeme geldiğinde çok dikkatli kullanılması gereken bir kelime.

Zira Anayasa’nın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. maddesi şu net hükmü içeriyor:

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. ./. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. ./.. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.”

Üstelik aynı hassasiyeti, 12 Eylül 1980 darbesini yapanların kaleme aldırdığı 6.10.1983 tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu da gösteriyor.

“İzin” kelimesi kanunda sadece bir yerde geçiyor. “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı” başlıklı 3. maddede:

“Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Gerçi “izin” harfleri ayrıca var ama “sekizinci” ve “gözetilmeksizin” kelimesinin içinde!

“İzni” kelimesi de sadece bir yerde, yine 4. maddede ve şu cümlede geçiyor:

“Yabancıların bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.”

Konunun sadece bir kelam ya da terim (tabir) seçiminden ibaret olmadığını anlamak için bu bilgiler yeterlidir. Konu bir anlam ve kavram tercihi meselesidir.

Anayasanın ve kanunun hassasiyetini temel hakları korumakla görevli Anayasa Mahkemesinin üyelerinde de görmek isteriz.

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