"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hutbeler değişiyor, ya Diyanet?

Ahmet BATTAL
18 Mayıs 2019, Cumartesi 01:37
Cuma hutbesinin farz olduğunu ve Arapça okunması gerektiğini, Türkçe hutbe okumanın bir bid’at olduğunu, icat edenlerin derdinin ise “siyaseti camiye sokmak ve caminin kudretinden siyasetinde yararlanmak” olduğunu bilenlerdeniz.

Her Cuma namazında, hutbeye Arapça başlandıktan sonra devamında hatip tarafından Türkçe olarak okunanları da “farz olan hutbe” olarak değil “sünnet olan, ama yanlış saatte ve yanlış makamdan yapılan vaaz ve nasihat” olarak dinleyenlerdeniz. Bilhassa siyasete de temas eden bu “Türkçe hutbe”lerden işimize yarayanı alır, kalanı kulak ardı ederiz. (Bazılarını da ilgilileri ikaz niyetiyle ve haklı olarak yazımıza konu ettik ve gerekirse yine ederiz.).

Bir şeyi fark ediyoruz. Son zamanlarda hutbelerde siyaset azaldı. Aksine gerçek anlamda dinî nasihat ve bütünleştirici mesajlar öne çıkmaya başladı. Kulaklarımızı test ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasından son dört ayın hutbelerini taradık ve tesbitimizin doğru olduğunu teyit ettik.

Bu olumlu gelişmenin Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın şahsı ve ekibi ile de elbette ilgisi vardır. Ama umuyor ve diliyoruz ki bu iyileşme Diyanet açısından kurumsal bir değişime ve daha da önemlisi devlet ve iktidar açısından olumlu tesir yapacak bir dönüşüme kapı açıyor olsun. 

Önce bazı seçme örnekleri verelim: 

***

Kur’ân ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Dinimizin esasını teşkil eden Kur’ân’ı, Peygamberimizin (asm) sünnetinden ayrı düşünmek imkânsızdır. Kur’ân ile sünnet arasına mesafe koymak, “Kur’ân bize yeter” diyerek sünnetin dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizden (asm) bize ulaşan sahih bilgi hakkında şüphe uyandırmak, iyi niyetten uzak büyük bir vebaldir.

***

Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır… Allah Teâlâ’nın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, varlığın ilâhî mayasıdır. Maddî ve manevî hastalıkların en etkili ilâcı, yürekleri işgal eden türlü sıkıntıların çaresi merhamette saklıdır. Sevgili Peygamberimiz (asm)… Kimseyi incitmemiştir. Cezalandırırken bile insafı ve adaleti elden bırakmayarak asla zulmetmemiştir. Mü’minlerin de birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmelerini tavsiye etmiştir.

***

Milâdî yeni bir yıla girerken kendimize soralım: … Gönlümüzde merhamet, adalet, tevazu ve hikmete mi yer verdik? Yoksa kibir, riya, cimrilik ve haset hastalığına yenik mi düştük?

***

Mü’min, Allah yolunda sevdiği şeylerden infak ettiğinde gerçek anlamda iyiliğe ulaşacağının bilincindedir. O, iyiliğe dâvet ederek ve iyilikleri çoğaltarak kötülükle mücadele eder. 

Cenâb-ı Hakk’ın şu emrini hayat düsturu olarak okur: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dost oluvermiş!” 

***

İyiliğin, ıslâhın, vicdanın, adaletin ve şefkatin izinden gidelim. Kötülüğün, ifsadın, zulmün, fitnenin ve şiddetin karşısında duralım. Dünyayı iyilik değiştirecek, geleceğimizi iyilik kurtaracaktır.

***

İman, Hz. Eyyûb’un çilehanesinde dermandır. Hz. Dâvûd’un mahkemesinde adalettir. Hz. Süleyman’ın mülkünde ilim ve hikmettir. Bazen darlıkla bazen de varlıkla imtihan edilen kul, bu imtihanları başarıyla geçebilecek kabiliyete sahip olduğunu unutmamalıdır. 

Çünkü Allah, kişiyi ancak gücünün yettiğiyle yükümlü kılar. Her zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık ihsan eder.

***

Ve bu örneklerin de yardımıyla TBMM’ye soralım: Özerk bir Diyanet istiyoruz. 

Ne zaman gelecek?

Bir de Sayın Başkana şunu soralım: Bu hutbeleri dinleyen hâkim savcıların ve bürokratların yanlışa dur diyebilmeleri için onları daha net ifadelerle ikaz etmek gerekmiyor mu? 

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    Sanatlı bir cami: Tarihî Hacı Turan Kapan Camii

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    Eğitim sistemi yine sil baştan

    Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor

    Beka sorunu bitti mi?

    Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

    Hak yerini buldu

    Şirketler bir bir kapanıyor

    Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6,43’e çıktı

    Bu şartlarda çiftçilik yapılmaz

    Arama çalışmalarında akıntıya kapılan 2 askerden acı haber geldi

    İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

    Çin ABD'nin İran yaptırımlarına tepki gösterdi

    Türkiye'den İdlib uyarısı: Bir felaket riskiyle karşı karşıyayız

    AB: Türkiye'deki sığınmacılar için yapılan yardımlar sonuç verdi

    İngiltere vatandaşlarını İran'a seyahat konusunda uyardı

    Filistin Dışişleri Bakanı:Bu anlaşma Filistin'in geleceği olamaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku ve hipnoz
    Cevher İLHAN

    “Kumpas”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak yerini buldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat Parti’nin seçim kararı
    Genel

    Beka sorunu bitti mi?
    Genel

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor
    Genel

    Eğitim sistemi yine sil baştan
    Genel

    Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli
    Genel

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.