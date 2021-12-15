İç dövize dış müdahale

Dünkü yazımızda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Habertürk’ten Sevilay Yılman’a verdiği röportajdaki bazı soru-cevap cümlelerini değerlendirmiştik.

Bugün diğer bir soruya ve cevabına bakalım:

Soru şöyle:

“Kur artışı (serbest) bırakılmıştı, ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?”

Cevap da şöyle:

“Tabiî… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler (işlemler) var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor.”

Bu cevap Erdoğan’ın ve Saray ahalisinin “dış güçler”in saldırıları ve “ekonomik kurtuluş savaşı” ilânı söylemleriyle taban tabana zıt.

Hatta sanki Erdoğan’ın ve Saraydakilerin ne söylediğini bilmeyen ya da biliyorsa da takmayan bir adamın söyleyebileceği şeyler.

Dolayısıyla Sarayın bu işteki niyetini ele veriyor. Medya da işin bu boyutuyla ilgili.

Ama kanaatimizce olayın başka bir tarafı daha var.

Konu döviz olunca dış etkenlerin olup olmadığı tartışması anlamlı değil. Böyle bir tartışmayı açmanın ve sürdürmenin manası yok.

Hatta konu aynen şuna benziyor:

Düğüne dostlarınızı dâvet ediyorsunuz, ama gelince de “bunlar neden geldiler” diyorsunuz.

Ya da evinizde uluslar arası görüşmelere açık telefon hattı var ama yurt dışından arayanlara kızıp duruyorsunuz.

O halde mesele zaten bir dış aygıt /enstruman olan dövizin TL karşısındaki değerinin doğru ölçülmesi ve istikrarlı yönetilmesi.

Konu üretim olsa, tüketim olsa … “dış saldırı” bir kavram olarak anlamlı olabilir. Ama konu döviz ve zaten ucu dışa bağlı bir enstrüman.

Bu demek değildir ki döviz dış saldırılara kapalı bir alan. Aksine dış saldırılara daha açık ve daha zor korunabilen bir alan.

Ama her şey gibi bunun da çaresi var.

Zaten güzel günlerimiz de olmuştu…

Dün de yazdığımız gibi çare güven.

Güven iki anlama gelir:

Güven önce itimat edilebilir olmaktır.

İtimat edilebilir (mutemet) olmak için ise itibar sahibi (muteber) olmak gerekir.

İtimat etmeyenlere “neden itimat etmiyorsun” denilmez.

Kişi de devlet de önce dönüp kendisine bakacak: “Ben muteber miyim ki muhataplarıma ‘bana neden güvenmiyorsunuz’ diye hesap sormaya kalkıyorum.”

Avrupa Birliğine girmek için lâzım gelenleri yapmak varken yıllardan bu yana “…mış gibi” yapmanın sonuçlarını adalette de siyasette de iktisadi hayatta da … hep birlikte görüyoruz ve galiba biraz daha göreceğiz.

Muhalefetin de bu derslerden çıkarması gereken ders belli: AB hedefini samimî biçimde görünür kılmak.

