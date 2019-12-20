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20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

İçeride görünenler

Ahmet BATTAL
20 Aralık 2019, Cuma
“Dışarıda görünenler” başlıklı önceki günkü yazımızda özetle 15 Temmuz süreci sebebiyle yurt dışına kaçan kişiler hakkında bazı tesbitler yapmıştık.

Bu kapsamda, Uhuvvet Risalesi’nden de yola çıkarak kardeşlik hukukunu yeniden inşa edebilmek hususunda dışarıdaki Türk toplumuna bazı tavsiyelerde bulunmuştuk. 

Tahmin edileceği üzere, olumlu yorumlar yanında iki tür olumsuz tepki aldık: 

Bazıları (ki muhtemelen yurt dışındalar) bizi “AKP ağzı” ile yazı yazmakla ve daha da ötesi “masumları suçlu görmek”le itham ettiler. 

Hâlbuki söylemimiz böyle olmadığı gibi, kalbimizden de böyle bir şey geçirmedik. Zira bu manadaki siyasetten uzak durmak temel prensibimiz. 

İkinci grup ise “…öcüsavar” geçinen bir kısım internet medyası mensubu takipçilerimizden oluşuyor. 

Bu ikinci gruptakiler, yurt dışına kaçanlarla ilgili iyi dilekte bulunmamızı bile yadırgadılar. “Onlara nasihat size mi kaldı” diyen de oldu, “oh oldu diyemediniz bir türlü” diye yazan da! 

Aslında bu kafadakiler aynı tutumu “içeridekiler” için de gösteriyorlar. 

Meselâ Yeni Asya’nın cezaevlerine Risale-i Nur ve takvim göndermesine itiraz etmeye kalkıyorlar. 

Kaderin hükmüyle 15 Temmuz sonrasında bazı kitapları kendi evlerinden çıkarıp atanların bugün cezaevlerinde Yeni Asya’yı ve Risaleleri okumasında çok faydalar olduğu açık. 

Bunun ne mahzuru var ki o troller ve troliçeler itiraz ediyorlar, bunu da anlamak mümkün değil. 

(Yanlış anlaşılmasın, biz daha önce de yazdığımız gibi cezaevlerinde ve memlekette genel olarak her türlü kitap yasağına karşıyız ve karşı olduk.) 

Ama asıl okunacak kitabı elde etmek isteyenlere ve elde etmesi gerekenlere bunları ulaştırmaya yardımcı olmak iyi değil mi?

Tamamen saçma bir varsayım, ama varsayalım ki cezaevlerindekilerin hepsi “…öcü” ve dolayısıyla suçlu olmuş olsun. Yine de ve hatta bu halde öncelikle Risaleleri okumalarını sağlamak ve bunu yapanları alkışlayıp desteklemek gerekmez mi?

Şahsa körü körüne bağlılığın yanlışlığını, demokrasinin erdemini ve “en büyük hile hilesizliktir” kuralının dine hizmetteki kıymetini başka hangi kitaptan öğrenebiliriz ki? Başka hangi kitapla öğretebiliriz ki?

Biliyoruz bazıları buna da şu itirazı yapacak: “Ama onlar suçlu olduklarına inanmıyorlar ki!”

O zaman biz de şunu soralım: Cezaevindeki “suçlu”yu bile ıslah etmek için kitap faydalı ise kendisini vicdanen suçlu görmeyene kitap ulaştırmak neden yanlış olsun? 

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