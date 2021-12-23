İhtiyaç kredisi meselesi-2

Katılım bankalarından birinin, genel alışkanlığa ve diğerlerinin uygulamalarına rağmen ve elbette fetvasını alarak yapmakta olduğu “nakit kredi verme uygulaması” hakkında yazabilmek için önce dün konunun ana hatlarını anlattık.

Bugün kaldığımız yerden devam edelim:

7. Katılım bankalarının kredi kartlarında nakit kredi yok. Mal ve hizmet ihtiyacının faizlendirilmeksizin kredilendirilmesi söz konusu.

Ziraat Katılım’ın “Finansman Limitli Kart (Filika)”sı, Kuveyttürk’ün “İhtiyaç Kart”ı ve diğer bazılarının kredi kartları da benzer şekilde çalışıyor.

Hiçbiri müşterinin eline nakit para vermiyor. Kredi kartı harcamasını “fonluyor”. Yani kart sahibinin aldığı mal ve hizmet bedelini satıcısına peşin ödeyip kredi kartı sahibinden tek seferde ya da taksitlerle tahsil ediyor. Taksitlendirmede vade farkı uyguluyor.

8. Ziraat Katılım, kuruluşundan hemen sonra 2015’te Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Hamdi Döndüren ve Mehmet Odabaşı’ndan oluşan Danışma Kurulu’nun İSFA adına verdiği ve her yıl aynı metinle yenilediği yıllık İcazet Belgeleri’nde nakit krediye izin verilmediği gibi aynı metnin Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya’dan oluşan Danışma Komitesi’nce imzalanmasıyla oluşturulan 2020 ve 2021 yılı İcazet Belgeleri’nde de böyle bir faaliyetin ipucu yok.

9. Nakit kredi verme uygulamasına gelince:

Katılım bankaları ihtiyaç sahibi müşterilerine karz-ı hasen (güzel ödünç) olarak yani bire bir iade şartıyla küçük rakamlı ödünç veriyorlar. Bu ödünç işleminde ilâve yani faiz yok. Problem yok.

10. Buna karşılık Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz bire bir nakit krediden (karz-ı hasenden) başka bir de küçük limitli ve fazlalık ilâveli nakit kredi veriyor. Buna “nakit avans uygulaması” diyor.

Banka bu uygulamayı, Profesörler İshak Emin Aktepe, Hamdi Döndüren ve Hayreddin Karaman’ın düzenlediği ve bankanın web sayfasında yayınlanan “Enflasyon Farkı İcazet Belgesi”ne dayandırıyor.

Bankadan 100 lira alıyorsunuz ve 100 liraya ödeme tarihiniz itibariyle açıklanacak olan TÜFE oranı kadar fark ilâvesiyle iade ediyorsunuz. Üstelik uygulanacak rakam BDDK’nın kredi kart faiz oranlarını geçemiyor.

11. Banka bir de –yine şimdilik- küçük miktarlı nakit kredide üzerine vade farkı koyarak -ama ortada gerçekte bir mal ya da hizmet satışı yok iken- “evrak satışı” diyebileceğimiz işlem yardımıyla nakit kredi kullandırıyor.

Banka bunu da yine aynı fetva heyetinin “küçük montanlı meşrû taleplerde beyana istinaden teverruk yapılabilir” fetvasına uyarak yapıyor.

Burada bir nakit kredi var. Banka kendisini “müşterinin bizden aldığı bu parayla ihtiyacı için meşrû malı aldığına güveniyoruz ve vade farkını ekliyoruz” diyerek müdafaa ediyor.

12. Bankanın web sayfasından şu tarifi aynen aldık:

“İhtiyaç finansmanı (ihtiyaç kredisi): Katılım bankacılığı esaslarına uygun olarak bireysel ihtiyaçlarınızı ertelemeden karşılamanız için gereken finansman desteğini sağlar. (Katılım bankacılığı kuruluş esas ve faaliyetleri doğrultusunda İhtiyaç Finansmanı sağlamaktadır. Ancak Bankacılık Kanununa göre resmî olarak İhtiyaç Kredisi olarak da nitelendirilmektedir.)” (Sanıyoruz Tüketici Kanunu kastedilmiş).

Ancak bankanın web sayfasında şu tarif de aynen var:

“Faiz, belirli bir miktardaki anaparanın belirli bir vadede, belirli bir oranda elde ettiği getiridir. Borç verenin vadeyi ve oranı belirlediği, alanın da kabul ettiği bir uzlaşma söz konusudur.”

İşin dinî boyutu hakkında söz söylemek bize düşmez. Ama Bankacılık Kanunu’nun değilse de bu kurumların manevî dinamiklerinin Katılım Bankaları’na nakit krediyi yasakladığını biliyoruz.

Dolayısıyla fetvası alınmış olan bu işlemin nasıl yapıldığını ve nasıl muhasebeleştirildiğini, bilhassa risklerin nasıl dağıtıldığını, sizin gibi biz de merak ediyoruz.

