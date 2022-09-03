İkinci tek adamlar - 2

Yeni Asya’da 17 Ağustos 2022’de yayınlanan aynı başlıklı ilk yazımızda antidemokratik sansür kurumu olan İletişim Başkanlığının başındaki Fahrettin Altun’un AKP’deki ve yeni derinliklerdeki ikinci adamlık hevesini deşifre edip eleştirmiştik. (Kendisini bu köşede neredeyse her ay misafir ediyoruz!).

Bugün aynı başlıkla bir yazı daha yazmamız vacip oldu. Amacımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı denilen “görünüşte resmî” kurumun aslında bir parti devletinin propaganda bakanlığı halinde örgütlenmiş olduğunu deşifre etmek.

Önce dört gün önceki haberle başlayalım:

Britanya merkezli Haber Ajansı Reuters, iktidarın medyayı İletişim Başkanlığı üzerinden nasıl sansüre tabi tuttuğuna dair bir yazı yayımladı.

Haberde çok isabetli bir örnek olarak eski bakan Berat Albayrak’ın istifası günlerinde iktidar medyasının 24 saat boyunca habercilik yapmak yerine sessiz kalması da ele alınmış ve iktidarın medya üzerinde sopa olarak kullandığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İletişim Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, TRT, Anadolu Ajansı gibi kurumlardan ve iktidara yakın medyadan kişilerin görüşlerine yer verilmiş.

Reuters’ın yayınladığı ekran görüntülerine göre Altun başkanlığındaki yetkililer iktidara yakın yayın kuruluşlarına talimat vererek haber yaptırıyor ya da istenmeyen haberi engelletiyor.

Altun “dıj güjler”e ait bu iddiaları elbette yalanladı. Bu normal. Yani kendisinin normali.

Ama iki gün geçmeden İletişim Başkanlığı Reuters’ı net ve açık şekilde doğruladı. Şöyle:

Önceki gün Yargıtay’da düzenlenen Adli Yıl Töreninde gelenek gereği ilk konuşmayı yapan ve muhalefet edeceği önceden belli olan Türkiye Barolar Birliği Başkanının sesi İletişim Başkanlığınca resmen kısıldı.

TBB yaptığı açıklamada Başkan Av. R. Erinç Sağkan’ın konuşmasının canlı yayınlanmasına engel getirildiğini ve hatta konuşma kaydının da kendilerine ve medyaya verilmediğini bildirdi.

Açıklamayı kısa notlarımızla aktaralım:

“Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töreninde, tüm basın yayın organlarının faydalanması amacıyla uydu frekans bilgileri paylaşılmış ise de yayın saati geldiğinde ve ilk konuşmacı olan TBB Başkanı kürsüye çıktığında yayının uyduya verilmediği görülmüştür.”

Bir haberi kaynağında neden “tek yetkili” yayınlıyor? Hani hür basın, nerede demokrasi?

“TBB tarafından canlı olarak yayınlanmak istenen Birlik Başkanı konuşması bu nedenle paylaşılamamıştır. Öte yandan yayın, TBB Başkanı’nın konuşmasının bitmesinin ardından uyduya verilmiş ve isteyen kuruluşlar için canlı yayın imkânı doğmuştur.”

Muhalefetin sesi kesildikten sonra iktidar konuşsa ne konuşmasa ne?

“Bununla birlikte, gerek medya kuruluşlarından gelen istekleri karşılamak, gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep ettiğimiz konuşma kaydı, Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev sahibi Yargıtay tarafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir.”

Demek onlar da ezberlemiş “ellerim bomboş” şarkısını. Ama bu gidişle yakında elleri sandıkları patlatan rey pusulalarıyla dolacak.

“Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür anlamı taşımaktadır. Bütün engellemelere rağmen cep telefonu ile hatıra amaçlı kaydedilen TBB Başkanı’nın konuşmasına ilişkin görüntüler, kendi olanaklarımızla bir video paylaşımı haline getirilerek sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna ulaştırılmıştır.”

Bu video kayıtları izlenme rekorları kırdı. Belliydi. Millet muhalefete susamış durumda.

“Adli yıl açılışı gibi bir törende, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının temsilcisinin konuşmasının dahi engellenmesi; TBB Başkanı’nın yeni adli yıl açılış konuşmasında ülkemizdeki ifade özgürlüğü ihlallerine özel vurgu yapmış olmasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

Altun’un Reuters’a ne cevap verdiğini değil ne yaptığını kaydetmek lazım.

Malum, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. …