İkinci tek adamlar

Günlerden önceki gün ve dün. TRT haber veriyor:

Birinci haber, efsunlanmış hayranlarının gözünde “tek adam” ve birilerinin gözünde “kurucu Cumhurbaşkanı” Erdoğan’ın AKP’nin 21. yıl töreninde yaptığı konuşma. Elbette haber değeri var. Tamam.

İkinci haber “İletişim Başkanı Fahrettin Altun”un AKP’yi tebrik mesajı. Hem de “biz yaptık” ve “bizim partimiz yaptı” söylemiyle verilen bir mesaj.

Kendisi, AKP’nin kurulduğu yıllarda nerede yardımcı doçent olduğunu ancak darknete veya dipnete bakanların öğrenebildiği derin bir bürokrat.

Nedense nerede iletişim başkanı olduğu ya da kim ile kimin iletişiminin başkanı olduğu haberde yazılıp söylenmiyor.

Kendisi “İletişim Başkanı”.

Hatta sadece “Başkan”.

Belli ki bir adım sonrası Reis.

Ve elbette ikinci adam olarak “ikinci reis”.

Yani “ikinci tek adam”.

Ama bu bir hedef bile değil, bir hayal.

Kararnamelerle kurulan yeni “sığ devlet”in yapısı içinde Başkan’ın Kurumunun yeri ve yine Kararname çerçevesinde bu kurumun görevi belli: “Cumhurbaşkanlığı’nın halkla iletişimi”nin başkanı. Yani aslında kendisi bir bürokrat.

Üstelik kendisi Adalet ve Kalkınma Partisinin halkla iletişiminin başkanı değil. Partiden görünen bir ücret almıyor. Devletten açıkça maaş alıyor.

Ama bir partinin kuruluşunun yıl dönümünü “bizim parti” diyerek tebrik ediyor.

Partinin ve devletin ve dolayısıyla “parti devleti”nin ikinci adamı gibi davranıyor.

Partili cumhurbaşkanının partili bürokratı olmaktan çok daha ileri bir durum bu.

Hâlbuki AKP siyasetçisi kendisini hiç de öyle bir yere koymuyor. Ama o koyuyor.

Daha da önemlisi TRT’yi de bu hedefine alet ediyor.

Oysa TRT anayasal bir kuruluş.

Ve tarafsızlık, kamusallık gibi özellikleri var.

Bu sebeple, biz TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’ya, TRT Haber Kanal Koordinatörüne ve Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanına sormak istiyoruz.

Bu haberleri bu şekilde yazanlar ve onaylayanlar ve haber denetimini yapanlar kimlerdir?

Neden böyle sistem dışı ve hukuksuz, mantıksız ve Kurumu rencide edici bir haber yayını yapılmaktadır?

TRT yıllardır siyasette haksız rekabetin aracı oldu ve olmakta. Defalarca yazdık: “TRT = RTE” oldu.

Bu da yanlış ve bu yanlışın asıl faili belli: Recep Tayyip Erdoğan.

Ama TRT’nin bürokratlar arası köşe kapmaca yarışının aracı olmasına kim izin veriyor?

Biz sormasak da birileri bir gün soracak. O sebeple iyi niyetle biz soralım ve uyaralım ki “söylenmedi, atlamışız” denmesin.

