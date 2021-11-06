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6 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İktidar değişikliğine hazırlık yapanlar

Ahmet BATTAL
06 Kasım 2021, Cumartesi
Gelecek seçimlerle birlikte iktidar değişir mi bilemeyiz. Takdir seçmenindir.

Ama değişme ihtimalinin her geçen gün kuvvetlendiğini gösteren işaretler de her geçen gün artıyor.

Meselâ Meral Akşener Hanımefendi iki ay kadar önce kendilerine bürokrasiden bilgi ve belge akışının hızlandığını ve bu belgeler için yeni bir depo kiraladıklarını söylemişti. 

Geçen haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara tatlı sert nasihat ederek kendilerini hukuka uymaya dâvet etmesi ve hukukla tehdit etmesi AKMHP trollerini adeta çılgına çevirmişti ve hesaplaşmaya adliyeyi de alet edecek kadar ileri gitmişlerdi. 

O hırçınlığın sebebi dünkü Yeni Asya’da yayınlanan şu haberle netleşmiş oldu: 

“Diken’in ulaştığı üst düzey bir bürok- rat, Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından bürokraside ‘talimatlara karşı direnç’ geliştiğini dile getirirken ‘Gelen talimatlar süzgeçten geçirilmeye başlandı, ya uygulanmıyor ya da zamana bırakılıyor’ dedi. CHP liderinin çağrısının arkasında durması ve kamuoyunda oluşan ‘AKP’de erime yaşanıyor’ algısının bürokraside çekinceye sebep olduğunu söyleyen kaynak, AKP’nin söz konusu çağrıya yeteri kadar tepki gösteremediği görüşünü dile getirdi.”

Olayın bir de şu yönü var: 

Anayasanın ikinci maddesi, muhtemelen herkesin değer ve önem verdiği “hukuk devleti” ilkesini devletin temel ilkelerinden biri olarak benimsiyor. 

Hukuk devleti öncelikle bürokratların ve bilhassa güvenlik bürokrasisinin keyfince hareket edemediği, kanunlara uymak zorunda olduğu devlettir. (Aksi halde devlet “polis devletine döner”.)

Hele o kanunlar demokratik usûlle yürürlüğe konulmuş ve evrensel hukuk ilkeleri ve insan hakları ile çatışmayan kanunlar ise “yeme de yanında yat”. 

Konusu suç olan emirle karşılaştıklarında, emir yazılı da olsa direnen ve direnebilen bürokratlar, baş tacıdır. 

Hele kanunsuz emirlere direnen ve amirine “illa uygulamamı istiyorsanız yazılı olarak emir vermeli ve sorumluluğu almalısınız” diyebilen bürokratlar geleceğin yıldızlarıdır. 

Bilhassa TÜGVA üzerinden yürütüldüğü iddia eden kayırmacılık ve suistimal iddialarının ortaya saçılmasından sonra bürokratların “ya bu iktidar giderse” diyerek tedbir almaya çalışmalarından daha normal bir durum yoktur. Zaten mesele TÜGVA da değildi. Mesele liyakatten sapma alışkanlığının sürmesiydi.  

Bundan sonraki aşama bilhassa taşrada kaymakam ve valilerin ve onlara bağlı çalışan taşra bürokratlarının, AKP ve MHP teşkilâtlarından gelen talepler hususunda “bu talebiniz kanuna/mevzuata uygun değil” diyeceği ya da “bu konuda takdir hakkı bana ait, siz karışamazsınız” diyebileceği günlerin gelmesidir.  

Bilhassa Cumhur İttifakı’na dahil partilerin atadığı ya da terfi ettirdiği küçük-büyük bürokrattaki çözülmeyi de yakın zamanda hep beraber göreceğiz. 

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