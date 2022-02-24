İletişim Başkanlığı ne işe yarar?

Önce bugünkü bulmacamızın verilerini verelim:

Aşağıdaki listedeki numaralar neyi ifade eder?

34. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

35. Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı

36. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

37. Strateji ve Bütçe Başkanı

38. Savunma Sanayi Başkanı

39. İletişim Başkanı

40. Diyanet İşleri Başkanı

41. Devlet Arşivleri Başkanı

42. Millî Saraylar İdaresi Başkanı

43. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

75. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

76. Anadolu Ajansı Genel Müdürü

77. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü

78. Meteoroloji Genel Müdürü

Peki şu sıra neyi ifade eder?

1. Cumhurbaşkanı

2. İletişim Başkanı

3. Hayattaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

4. İçişleri Bakanı ve diğer bazı Bakanlar

5. Muhalif siyasetçiler

Bu iki sıralamanın ne olduğunu ve birbiriyle ilişkisini bir çırpıda bilenleri tebrik ediyoruz. Ama işleri zor.

Bilmeyenlere müjde. Kafanız rahat.

Yormayalım: Birinci sıra devlet protokolünün sırasının bir kısmıdır. Asıl listenin toplam seksen dört satırı var. Satırların çoğunda üçer beşer kişi var. Hepsinin toplamı galiba bin kişiyi geçer.

İkinci sıra ise Anadolu Ajansı’ndaki ve TRT Haber’deki haber sıralamasında yer alan ilk beş.

(Tahmin edebileceğiniz gibi beşinci sıradan haber değeri taşıyanlar ve bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener hanımefendi hakkında daima olumsuz haber yapılması esastır. Böylece beşte bir ölçüsüne de uyulmuş olur!).

Protokole otuz dokuzuncu sıradan çağırılan bir kamu görevlisinin kamuya duyurmak istediği ve twitter hesabından duyurduğu bir taziye veya geçmiş olsun mesajının haber değeri nedir ki protokolde yetmiş altıncı ve yetmiş yedinci sıradaki genel müdürlerin elindeki iki kurumun yayınlarında bu haber “ikinci sıradan” yayına girer?

Acaba bu yayınların sırasını belirleyen ve bu sırada İletişim Başkanı’nın mesajında haber değeri görüp “Fahrettin Altun” çift dikişiyle ikinci sıraya yerleştiriveren kişiler ile İletişim Başkanlığı koltuğunu şimdilik işgal eden zat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TRT Genel Müdürü bu durumu ve ilişkiyi bilmekte midir?

İletişim Başkanlığı adı verilen kurum cumhurbaşkanlığı ile vatandaş arasında iletişimi sağlama kurumu mudur yoksa “adam parlatma başkanlığı” mıdır?

“Erdoğan’dan sonra bize kim sahip çıkar, kim derip toplar acep” diye derin derin düşünen AKP’lilere inceden inceden bir yol mu gösterilmektedir, bir hedef mi verilmektedir, bundan Patronun haberi var mıdır?

