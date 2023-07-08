İmam hatipliler ve devlet ve vesayet

Geçen gün hayli kıdemli bir akademisyen büyüğümüzle sohbet ederken konu ilginç bir yere geldi.

Kendisi bir yandan -kerhen de olsa- AKP destekçisi. Bizim rey vermemiş olma gerekçelerimizi duyduğunda “bu da mı olmuş” manasındaki şaşkınlıktan ağzı açık kalıyordu. (Bu durum gazetenin ve tirajının önemini de gösteriyor).

Bu dostumuzun, devlette ve siyasette yaşananları izleme kapasitesi ve çözümleme feraseti de var.

Yaşadığı bazı hadiselerden yola çıkarak “bürokraside imam hatipliler vesayeti var” dedi.

Konuyu sorularla biraz netleştirip derinleştirdiğimizde asıl mesele ortaya çıktı: Liyakat temelli görevlendirmeler, yerini, kayırma esaslı görevlendirmelere bırakmış durumda ve o da bundan şikâyet etmek istiyordu.

Bilhassa damat kontenjanı meselesi ve Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları meselesi esasen bizim de çoktandır sık duyduğumuz bir problem.

Bu vakıanın iki sonucu var:

Hem devlet ehil ellerde değil ve iyi yönetilmiyor. Yani devlet ve toplum zarar görüyor.

Hem de imam hatipler ve mezunları dindarlaşmak isteyen sıradan vatandaşın gözündeki itibarını kaybediyor. Yani din ve dindarlaştırma hedefi zarar görüyor.

Oysa imam hatip okulları devlet için de din için de kıymetli. Ama asıl imam hatip mezunları için devlet ve bilhassa din çok kıymetli.

Bu söylediklerimiz sadece bir algı ve imaj problemi de olabilir. Yani dedikoduların tümü asılsız ve astarsız olabilir. (Keşke öyle olsa…).

Ama öyle de olsa çare aramak ve bulmak şart.

İmam hatiplileri bizzat Erdoğan koruyor olunca bu konuda onun ne düşündüğünü ve ne söylediğini bilmek önemli hale geliyor.

Yanlı anlaşılmasın; bu koruma tek başına bir problem değil. Zira yakın mazide bu okulların öğrencilerine ve mezunlarına yapılmış olan zulümler düşünüldüğünde tepkisel duruş ve korumacılık “bir ölçüde” makuldür. Makuldür ama bir ölçüde makuldür.

Bu makuliyeti “bürokraside imam hatip vesayeti” imajı ile bozmak fevkalade tehlikelidir.

Vesayet deyince sadece askerin sivil üzerindeki vesayeti anlaşılmamalı. (28 Şubat 1997’deki muhtıra ve “post modern darbe” bu konuda önemli bir örnektir.).

Ya da mesele sadece bürokratların siyasetçilere takla attırması olarak da düşünülmemeli. (Bir zamanların TV dizisi “Emret Bakanım” ve ardından gelen “Emret Başbakanım” bu konuda ufuk açıcıdır.)

Vesayetin her türlüsü kötüdür; hele din ve dindarlık adına olanı en kötüsüdür. Zira demokrasiye de zarar verir, dine de…