İmamoğlu’na cezaya cezacıların itirazı

Görünüşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ama aslında yansıtma yoluyla ona destek veren Altılı Masa’ya ve ona oy veren seçmene yöneltilen ceza çeşitli yönlerden tartışılmaya devam ediyor ve edecek.

Avukatlarının talebi üzerine uzmanlarınca sanık lehine yazılmış ve karar duruşmasından bir gün önce dosyaya sunulmuş olan bir hukuki mütalaa var.

(Haberlerden anlaşıldığı kadarıyla dosyada yedi ayrı üniversiteden akademisyenlerin hazırladıkları uzman görüşleri var. Ama basında bunlardan üçü hakkında bilgi var.)

Üç kıdemli ceza hukuku profesörü şu kanaate varıyor:

“İptal kararı veren veya verdirenleri küçük düşürmeye matuf olmadığı, bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı …”

Yazanlar önemli:

Birincisi İstanbul Hukuk 1982 mezunu Prof. Dr. İzzet Özgenç.

Hem Ergenekon yargılamalarındaki adalet arayışları ve haklı çıkışlarıyla ve hem de “…öcü” davalarındaki yanlışları neredeyse başından beri cesaretle dillendirmesiyle ün yapmış bir hukukçu.

Dört sene önceki bölünmeyle şimdiki adı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olan eski Gazi Üniversitesinin Hukuk Fakültesinin ikinci en kıdemli hocası ve ceza hukuku kürsüsünün başkanı.

Kendisi aynı zamanda TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) aslî üyesi ve yürürlükteki ceza mevzuatını yazan ekibin başkanı.

Daha da önemlisi, Özgenç’in, hemşerisi Erdoğan ile ve dolayısıyla AKP’nin kurucu kadrosuyla doksanlardan itibaren yakın mesai ilişkisinin ve dostluklarının da olduğu ama son yıllarda bu “doğrudan bağ”ın koptuğu da anlaşılıyor.

İkincisi İstanbul Hukuk 1983 mezunu Prof. Dr. Adem Sözüer.

Son on yıl içinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekanlık da yapmış olan ve halen ceza hukuku kürsüsünün başkanlığını yapan kıdemli ceza hukuku hocalarından biri.

Adem Hoca da ceza hukuku mevzuatının sahiplerinden ve sahiplenicilerinden biri.

Üçüncüsü de İstanbul Hukuk 1984 mezunu Prof. Dr. Ahmet Gökçen.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza hukuku kürsüsünün başkanı ve o da ceza mevzuatının sahiplerinden biri.

Daha da önemlisi 2010-2014 arasında HSK (o zamanki adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) üyeliği gibi önemli bir görevi yapmış bir hukukçu.

Görüleceği üzere üçü de “bilinen AKP” için ve “geleneksel AKP’liler için” tabiri caizse “makbul adam”lar durumunda.

Ve bu üç “dev” hoca “bu eylem (söz) suç oluşturmaz” diyor. Ama hakim aksine hükmediyor.

Ve şimdi top önce istinafta ve sonra Yargıtay’da.

Biz, kararın, o aşamalardan birinde esastan bozulacağını ummak istiyoruz. Zira sonucu siyaseten kime yararsa yarasın bu haliyle bu karar adalet camiasına yaramıyor ve hukuku yaralıyor.

Bu ceza için “hukuken gerekliydi ve isabetliydi” diyen bir ceza hukuku hocasının varlığını duymadık. Gözden kaçırmış da olabiliriz. Duyan varsa ve bildirirse seviniriz.

Asıl mesele Yargıtay’ın ilgili dairesinin başkanının ve üyelerinin, siyaseti uzun süre karıştıracak bir süreci, üstelik kurucu akademiyle ve kendi içtihatlarıyla ters düşmeyi de göze alarak onaylayıp onaylamayacağı.

Oralara da üfleyelim de bu kara bulutlar dağılsın.

