İnce ince içince Çince

Türkiye gemisinin dış politikada yaptığı yalpalamalar içerideki yolcuların da midesini bulandırıyor.

Siyasî yasaklar ve sansür bu konuda da ağırlığını iyice hissettirir oldu. Geceler karardı.

Hele Çin eleştirisi meselesinde…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3.8.2017’de Çin’de Çinli mevkidaşı ile ortak basın toplantısında şunları söylemişti:

Linki: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-cin-halk-cumhuriyeti-disisleri-bakani-wang-yi-ile-ortak-basin-toplantisi_-3-agustos.tr.mfa

“Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini ve güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Biz Türkiye olarak Çin’le ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Tek Çin politikasına en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesiyiz. Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz ve gerek ülkemizde, gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz. Aynı şekilde Çin’in aleyhine olan yayınlar dahil her türlü faaliyetin de önüne geçiyoruz.”

Bu konuşma ne söylüyordu?

1- “Tek Çin politikası” diye bir politika yani strateji varmış ve Türkiye bu stratejiye en güçlü desteği veren ülkelerden biriymiş.

Dolaylı olarak deniyordu ki, “Batılılar ve AB ve AB’ye üye ülkeler Çin’de yaşanan zulümleri ve insan hakları ihlâllerini dile dolamakla aslında Çin’i köşeye sıkıştırmak ve bölüp parçalayıp yutmak istiyorlar, biz ise aksini düşünüyor ve aksini yapıyoruz.”

İnsan haklarını görmezden gelen bu tercih yıllardır tartışılıyor ve hatta AKP seçmeni tarafından oldukça yadırganıyor, ama neticede bu bir politik tercihtir. Üstelik bu tercihin AKP’ye maliyeti büyük olacak. Bu tamam.

2– Denmiş ki, bu politik tercihimizin bir gereği olarak “Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz ve gerek ülkemizde, gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz.”

Anlaşılıyor ki Devletimiz “kraldan çok kralcı olmayınca gerçekten kralcı olunamayacağını” anlamış ki “Çin’den çok Çinci” olmak gerektiği kanaatine varmış.

Bu da bir tercihtir. Sorgulanır, ama tercihtir.

3– Denmiş ki “Aynı şekilde Çin’in aleyhine olan yayınlar dahil her türlü faaliyetin de önüne geçiyoruz.”

Sayın Bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bunu nasıl yaptığını üç yıl önceki konuşmasında açıklamamıştı.

Ama geçen hafta İYİ Parti Grup Toplantısında Çin’in Uygur Türklerine yaptığı soykırım konuşulurken sansürcü Meclis TV ve iktidar kanalları yayın keserek “Çinciliğin gereğini” yapmışlardı.

Bu hususta aslında bizdeki özdeyiş yeterli: “Körle yatan şaşı kalkar”.

Çin’le yatanın nasıl kalkacağını göreceğiz.

Bunun için haşrin sabahını beklemeye de gerek yok. Şurada seçime ne kaldı ki!