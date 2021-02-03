"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İnce ince içince Çince

Ahmet BATTAL
03 Şubat 2021, Çarşamba
Türkiye gemisinin dış politikada yaptığı yalpalamalar içerideki yolcuların da midesini bulandırıyor.

Siyasî yasaklar ve sansür bu konuda da ağırlığını iyice hissettirir oldu. Geceler karardı. 

Hele Çin eleştirisi meselesinde…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3.8.2017’de Çin’de Çinli mevkidaşı ile ortak basın toplantısında şunları söylemişti:

Linki: http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-cin-halk-cumhuriyeti-disisleri-bakani-wang-yi-ile-ortak-basin-toplantisi_-3-agustos.tr.mfa

“Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini ve güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Biz Türkiye olarak Çin’le ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Tek Çin politikasına en güçlü destek veren ülkelerden bir tanesiyiz. Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz ve gerek ülkemizde, gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz. Aynı şekilde Çin’in aleyhine olan yayınlar dahil her türlü faaliyetin de önüne geçiyoruz.”

Bu konuşma ne söylüyordu?

1- “Tek Çin politikası” diye bir politika yani strateji varmış ve Türkiye bu stratejiye en güçlü desteği veren ülkelerden biriymiş. 

Dolaylı olarak deniyordu ki, “Batılılar ve AB ve AB’ye üye ülkeler Çin’de yaşanan zulümleri ve insan hakları ihlâllerini dile dolamakla aslında Çin’i köşeye sıkıştırmak ve bölüp parçalayıp yutmak istiyorlar, biz ise aksini düşünüyor ve aksini yapıyoruz.”

İnsan haklarını görmezden gelen bu tercih yıllardır tartışılıyor ve hatta AKP seçmeni tarafından oldukça yadırganıyor, ama neticede bu bir politik tercihtir. Üstelik bu tercihin AKP’ye maliyeti büyük olacak. Bu tamam.  

2– Denmiş ki, bu politik tercihimizin bir gereği olarak “Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz ve gerek ülkemizde, gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz.”

Anlaşılıyor ki Devletimiz “kraldan çok kralcı olmayınca gerçekten kralcı olunamayacağını” anlamış ki “Çin’den çok Çinci” olmak gerektiği kanaatine varmış. 

Bu da bir tercihtir. Sorgulanır, ama tercihtir. 

3– Denmiş ki “Aynı şekilde Çin’in aleyhine olan yayınlar dahil her türlü faaliyetin de önüne geçiyoruz.”

Sayın Bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bunu nasıl yaptığını üç yıl önceki konuşmasında açıklamamıştı. 

Ama geçen hafta İYİ Parti Grup Toplantısında Çin’in Uygur Türklerine yaptığı soykırım konuşulurken sansürcü Meclis TV ve iktidar kanalları yayın keserek “Çinciliğin gereğini” yapmışlardı. 

Bu hususta aslında bizdeki özdeyiş yeterli: “Körle yatan şaşı kalkar”. 

Çin’le yatanın nasıl kalkacağını göreceğiz. 

Bunun için haşrin sabahını beklemeye de gerek yok. Şurada seçime ne kaldı ki!

Okunma Sayısı: 665
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Prof Dr. Şaban Şimşek: Gerilimin sebebi Saray kararnameleri

    Siber tehditler büyüyor

    İslamın evrensel hukuk anlayışı Divan-ı Harb-i Örfî savunmasında

    Ukrayna’da “Dünya Başörtüsü Günü” faaliyeti

    Basın kartında keyfîlik sürüyor

    Çiftçinin traktörü haczedilemez

    Kadıköy'deki gösterilerdeki darp olayına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

    BÜ gösterilerinde gözaltına alınan 108 şüpheli serbest bırakıldı

    İzmir'de bazı araçlar toprak altında kaldı

    Galatasaray, Başakşehir'i farklı yendi

    Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 795 vaka ve 120 ölüm gözlemlendi

    Rus muhalif Navalnıy hakim karşısında

    İzmir'deki sel afetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

    Fenerbahçe, Hatay'dan 3 puanla döndü

    Eğitimcilere aşı hemen başlanmalı

    Bab'da terör saldırısı

    Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni anayasa için de demokrasi şart
    Genel

    Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İnce ince içince Çince
    Feyzullah ERGÜN

    Cennet meyvelerinden: Muz
    Genel

    Prof Dr. Şaban Şimşek: Gerilimin sebebi Saray kararnameleri
    Süleyman KÖSMENE

    Elfaz-ı küfür dinden çıkarır mı?
    Cevher İLHAN

    Tarım da çökertilmiş…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kurân, okumayı ve düşünmeyi öğütler
    Faruk ÇAKIR

    Ali Ulvi Kurucu’yu anarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.