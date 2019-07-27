İptale koşan parti: AKP!

Dünkü Yeni Asya’da haberi okudunuz. AKP iktidarında Külliyeden çıkan ve AKP Meclisinin “ben yaptım oldu” diyerek şeklen kanun haline getirdiği KHK’lardan birinin bir hükmünü Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Hem de bu AYM!

Hikâyenin kısa özeti şu:

AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü’nün kenarına Malazgirt’in hatırasına bir saray yakışır diyor. Projeyi mitingde açıklıyor.

Ama Anayasa’da kıyıları kamuya kapatmayı yasaklayan bir hüküm var. Dolayısıyla hükümet de olsan kıyıya kafana göre sınır çekemiyorsun. Adam gibi kanun yapmak ve gerekçeyi net şekilde göstermek lâzım.

Hükümet edenler kanunla mı uğraşacak!

“Negrenk var” diyorlar. Çareyi buluyorlar.

Olağanüstü hâl bahane edilerek yazılan bir “torba” KHK’ya kanunmuş gibi bir hüküm konuluyor, kroki de ekleniyor ve projeye başlanıyor.

O dönemde AYM “ben OHAL’de çıkarılan KHK’ları OHAL’de denetleyemem” diyor.

O KHK’lar kanunlaşmak üzere Meclise geliyor ve geldiği gibi geçiyor.

O emrivaki metinler “kanun” olunca artık AYM’nin denetim alanına giriyor. Bunun üzerine CHP konuyu AYM’ye götürüyor.

Ama o sıralarda devran birazcık da olsa dönüyor, “O Hal bu Hal” oluyor.

Ve karar:

AYM, Anayasa’da yer alan ve kıyıların kamunun ortak malı olduğunu düzenleyen hükmün bazı istisnalarının kanunla oluşturulabileceğini, ama bunun için de gerekçenin ve altyapının Anayasaya uygun olarak yeterince net biçimde gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

Sonuçta AYM kıyılarla ilgili olarak devlete Anayasa ile verilen denetim ve gözetim görevinin yerine getirilmesini sağlayacak kurallara yer verilmeksizin yürürlüğe konulan bu “emrivaki kanun”u Anayasa’ya aykırı buluyor ve iptal ediyor.

Başlık da böylece ortaya çıkıyor.

Şaşırtıcı, ama gerçek: AYM adeta AKP’yi iptal ediyor.

AYM bu kararıyla AKP iktidarına “Sen misin Meclisi bypass ve hatta paspas ederek ‘ben yaptım oldu’ kanunu çıkarmaya kalkan! Hayır, sana bu yanlışında destek olamam” diyor.

Bu müthiş bir tavırdır.

Hem de birilerinin ısrarla ümidini kestiği ve milletin de ümidini kesmesini istediği AYM’den gelen “iptal edici” bir tavırdır.

Muhatabı AKP’dir. Saraydır. Tek adamdır.

“Ben yaptım oldu” ve “ben yaparım olur” zihniyeti AYM sağduyusundan bir yumruk yemiştir.

Gerisi gelecektir. Ringe yaklaşan yumruğu yiyecektir.

Adalet bu. Döver abi! Hatta bu maç nakavtla biter.

Biz sadece kaçıncı rauntta olacağını kestiremiyoruz.

