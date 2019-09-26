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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kanun torbasında labirent

Ahmet BATTAL
26 Eylül 2019, Perşembe
Ankara’da, Pazartesi-Salı günü, bizim de dâvet üzerine ve “tefecilik”le ilgili bir tebliğ ile iştirak ettiğimiz bir sempozyum yapıldı.

Eski Gazi şimdi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Ceza Hukukçusu Dekan Prof. Dr. Cumhur Şahin, Ceza Hukuku Hocası Prof. Dr. İzzet Özgenç, Marmara Hukukun Ceza Hukuku Hocası Prof. Dr. Ahmet Gökçen, İstanbul Hukuk’un eski dekanı Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer ve Isparta Hukukun eski dekanı Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Faruk Turhan’ın ev sahipliğinde beşincisi düzenlenen “Türk Kore Ceza Hukuku Günleri”nde teknik konular dışında sizi de ilgilendirdiğini düşündüğümüz iki konuyu not ettik.

Bugün birini yazalım: 

Hukuk güvenliğini ve suçun ve cezanın kanuniliği ilkesini açıkça yerle bir eden ve bütün ikazlara rağmen inadına sürdürülen “torba kanun” derbederliği, hukukçular ve bürokratlar nezdinde AKP’nin sonunu getiriyor. Ama asıl devletin sonunu getiriyor. Bu gidişata dur demek lâzım. 

Bilhassa ceza kanunlarının torba kanunlara ansızın konulan hükümlerle değiştirilmesi, “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” kuralını yeniden düşünmeyi gerektirecek ölçüde vahim bir durum. İki günlük örneklerden de gördük ki herhangi bir konuyla ilgili bir tebliğ hazırlayan akademisyenler bile o konudaki hükmün son şeklinden habersiz olarak çıkıp konuşabiliyor. 

Daha da ilginci Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir’in de konuşmasında belirttiği üzere özel kanunlarda düzenlenen suçlarla ilgili yargılamalarda verilen kararların yüzde sekseni Yargıtay tarafından doğru hüküm uygulanmadığı için bozuluyor. Çünkü özel suç türlerinde Ceza Kanunu’na nazaran daha önce uygulanması gereken bu özel hükümleri savcılar ve hâkimler bile bilmiyorlar. 

Bu eksiklik eğitimle de giderilemez. 

İki ihtimal var: 

Birincisi “kanunu bilmeyeni mazeretli sayma” konusunda hâkimlere geniş yetki vermek. Ancak bu halde mahkeme kararlarının keyfiliği meselesi gündeme gelecek.

İkincisi ise 2005’te yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girmeden önce yapılmaya çalışılan şey radikal biçimde yeniden denenecek:

Önce Anayasa’ya şu hüküm konulacak: “Suçlar ve cezalar sadece Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenebilir. Türk Ceza Kanunu’nu bilmemek mazeret sayılamaz”. 

Ardından başka özel kanunlarda dağınık halde yer alan ve torba kanunlarla ansızın değiştirilen bütün ceza hükümleri kaldırılacak ve bütün ceza düzenlemeleri Türk Ceza Kanunu’nda toplanacak. Türk Ceza Kanunu’nun hacmi belki biraz artacak, ama vatandaş artık bilecek ki “neyin suç olduğunu öğrenmek için tek bir kaynağa bakmam gerekli ve yeterli”. 

Aksi halde hukuk düzeni ve mevzuat, adalete ulaştıran bir cadde değil hem vatandaş ve hem de hukukçular için sürprizlerle dolu bir labirent olmaya devam edecek. 

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