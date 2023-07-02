Kapağı kanat yapanlar

Tanınmış yazarlar zaten tanınmıştır.

Tanınmamış yazarlar arka kapakta kendisini tanıtır.

Ya da yayınevi arka kapakta kitabı tanıtır ama kitabın reklamını da yaparak.

Kitap kuştur ya da uçaktır. (Yeni Asya Neşriyat’ın logosu gibi.)

Zira her kitap iki kapaklıdır. Ön kapak sağ kanattır. Arka kapak da sol kanat.

İyi kitap okuyucuyu alır götürür, yükseltir, havalandırır, uçurur ve güvenle indirir. Kanatlar işin hakkını vermiş olur.

Kitap yazarı olacak kadar dolu adam; ağırdır, ağırbaşlıdır. Koltuklarının altına kim girerse girsin üflemelerle şişmez ve uçmaz. Zaten iyi kitap, yazarını uçurmaz.

Ama bazı yazarlar uçurmaya değil uçmaya meraklı olur. Kendisini vazgeçilmez Hint kumaşı sanır.

Bazen yazar uçar, uçuk kaçık hale gelir. Bazen uçar, yayınevinin elinden kaçar.

Bazen de yazar uçmasa da “üfleyici okuyucu” cinsinden bazı okuyucular okur üfler, o zavallıyı uçurur.

Hatta bazen kendisini, birbirine rasasla bağlanmış mütesanid taşlarla bina edilen kemerli bir köprünün taşlarının arasına en tepeye en son konulan süslü “kilit taşı” sanır. Zanneder ki kendisi uçarsa kilit çözülüp dağılacak!

Bazen yazar uçar ve bir dereye düşer.

İsmail Türüt’ün türkü yaptığı o meşhur hikayedeki gibi:

Bayburt’un bir köyünde rastladılar Oflu’ya.

Dediler “sizin orada çok bulunur evliya.

Memleketin Of ise sen de biraz hocasın,

bizim Cami boş kaldı, bize imam olasın…”

Oflu dedi millete, “sizi kırmayacağım,

madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım”…

İleriki bir günde köyde birisi öldü.

Cemaat toplu halde Oflu hocaya geldi.

Hoca olmayan Oflu cenazeyi neylesin.

Dedi Bayburt’lulara “Allah rahmet eylesin”.

Yarı buçuk sinirli, çıktı verdi selayı,

Dedi kendi kendine “geldik bulduk belayı”.

“Mevtanızı getirin derenin kenarına,

cenazenin bakarım yalınız icabına.

Hoca dedi mevtaya “çık da bir yol bulayım”,

Yanımdaki dereye atıp da kurtulayım.

Attı onu dereye, bir kurnazlık düşündü.

Bulunduğu düzlükten az yukarı taşındı.

Köylü geldi oraya ne mevta da ne bir şey,

“Heralde habu Oflu ne hoca da ne bir şey!”

Söylediler hocaya “mevtamıza ne oldu?

“Biz ayrıldıktan sonra haburada ne oldu?”

“Mevta ile aramda önemli olay geçti,

Çok iyi adam idi, okudum onu uçtu.

Bu nasıl iştir diye sorup soruşturmayın,

Aklınız kesmiyorsa fazla karıştırmayın.”

Yirmi dakika sonra bakın orada ne oldu?

Aşağıdaki köylüler tabutla beraber geldi!

Dediler “bu mevtayı bulduk bizim derede,

bu işi anlamadık neler oldu burada”.

Hepsi sinirlendi, saldırdılar Oflu’ya.

“Hani bu uçmuş idi nereden geldi buraya.”

“Onu bunu anlamam, ben okudum o uçtu,

yukarıda n’ettiyse gitti aşağı düştü.

Her gördüğün Oflu’yu hoca mı sanıyorsun?

Olur olmaz şeylere hemşehrim kanıyorsun…”