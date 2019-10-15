"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Karamollaoğlu, Yeni Akit ve KHK TV

Ahmet BATTAL
15 Ekim 2019, Salı
Yeni Akit web sayfasında Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’nun KHK TV’ye verdiği beyanatı haber yapmış.

İlgili kısmı şöyle: 

***

Kendisinin “İslamcı” değil “Müslüman” olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “İnancımızın temeli ve gereği adaleti tesis etmektir ve bizim inancımızda zorlama yoktur. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu olgu adalettir” diye konuştu. 

“Devlete verilen, emanet edilen malın tamamı aslında o topluma aittir” diyen Saadet Partisi lideri, şöyle devam etti: 

“Adaletten sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus liyakattir. 

“Üçüncü husus ise; kul hakkına tecavüz etmemektir. 

“Yolsuzluğa rıza gösterilemez, israf desteklenemez, rüşvet meşru görülemez. 

“Müslümanlığı ben bunlar üzerinden ölçerim. Adalet; emniyetle beraber tesis edilir.”

***

Dağ başında yaşayan, kendi koyunundan sağıp içen köylünün Müslümanlığında bile geçerli olabilecek olan bu üç kriter, elbette, asıl, şehirli ve kamusal hayatta görünür olan kişiler için öncelikle geçerli. 

Bu bakış açısı, bilhassa kamu hizmetine talip olan siyasetçi ve bürokratın olmazsa olmazı.

Türkiye’de her geçen gün daha da aranan ve varlığına daha fazla ihtiyaç duyulan üç erdem kalesi: Adalet, liyakat ve kul hakkı gözetmek. 

Bu ihtiyacın güncel şiddetini en erken zamanda fark edenler yine Yeni Asya okuyucuları oldu. 

Bundan bir buçuk sene önce Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde “Adalet ve Liyakat” başlıklı bir seminer serisi başlatıldı. 

Çok kıymetli konuşmacılar davet edildi. Konuşmalar banda alındı. 

Bant çözümleri önce Yeni Asya’da yayınlandı. 

Ardından da Köprü Dergisi’nin son sayısında derlendi ve satışa sunuldu. 

Görebildiğimiz kadarıyla Yeni Asya okuyucuları Köprü’nün önceki sayıları gibi bu sayıyı da hem okuyup okutuyor ve hem de Temel Karamollaoğlu gibi ilgililerine ulaştırıyor. 

Elbette neticesi hayır olacaktır. 

En “değişmez” dediğimiz yollar değişir. En yumuşamaz dediğimiz kalpler de Allah isterse yumuşar. 

Hem, bize düşen yazıp okumaktır, okutmaktır. Yeter ki vazifemizi samimiyetle yapalım.

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Akademisyenleri İstanbul'da buluştu: İslam Dünyası demokrasi arıyor

    Türkiye'ye silah ambargosuna İngiltere'den itiraz

    Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor

    Depremin eli kulağında

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez

    Mili takım EURO 2020'ye çok yakın

    Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Küçülme tahminleri 5’e katlandı

    Dışişleri'nden AB'nin aldığı kararlar ve yaptığı çağrılar hakkında açıklama

    MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar CHP ve MHP'yi de ziyaret etti

    Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 Kasım’a kadar harekât biter mi?
    Ahmet BATTAL

    Karamollaoğlu, Yeni Akit ve KHK TV
    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları âcilen yargıya açılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhvân’dan ibretlik itiraflar
    Genel

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Yeni partiler alternatif mi?
    Faruk ÇAKIR

    Her çeşit krize çare
    Risale-i Nur'dan

    Emr-i İlâhîye uymakta büyük bir lezzet var
    Genel

    Depremin eli kulağında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.