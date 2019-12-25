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25 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kast meselesinde yargı sıkışıyor

Ahmet BATTAL
25 Aralık 2019, Çarşamba
Hep yazdık: “Adliyelerde ‘cemaat eşittir terör örgütü’ diyen bu gidiş gidiş değil. Bilhassa ‘kast yoksa suç yoktur’ ilkesine aykırı ve dolayısıyla yanlı ve yanlış bakış açısına dayalı bu yanlış kararlar eninde sonunda görülür, ya AYM görür ya AİHM görür” dedik, diyoruz.

Anayasa Mahkemesi 29.11.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2018/73 E., 2019/65 K. sayılı kararında, “7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamı’nda Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun”un çeşitli hükümlerinin Anayasaya aykırılığını inceledi. 

Bu Kanunla Devlet Memurları Kanununa bir hüküm eklenmiş ve memurluktan çıkarılmak için “terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak” da yeterli sayılmıştı. Muhalefet bu kavramın belirsiz olduğunu ileri sürdü ve iptalini istedi. AYM belirsizliği kendisi giderdi ve hükmü yerinde bıraktı. 

İlgili bazı kısımlar şöyle:  

Kurala göre devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanabilmesi için öncelikle 3713 sayılı Kanun’un 1. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş bir örgüt tarafından gerçekleştirilen somut bir terör eylemi olması, devlet memurunun da aynı amaçla bu eyleme fiilî olarak müdahil olması gerekmektedir.

Terör örgütüyle eylem birliği içinde olmak her bir terör eylemine göre farklılık gösterebilir. Türk devletinin ve Cumhuriyet’in varlığını tehlikeye düşürmek amacıyla gerçekleştirilen terör eylemleri ile devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla gerçekleştirilen eylemler, amacı gereği farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla belirtilen amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerde kamu görevlilerinin ne tür bir eylem birliği içinde olacaklarının önceden belirlenmesi zordur. Bu nedenle kanun koyucunun genel bir belirleme yaparak terör örgütleriyle eylem birliği içinde bulunanların devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmalarını öngördüğü anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle anılan şekilde genel bir belirleme yapılması kuralın belirsizlik taşıdığı veya keyfiliğe karşı gerekli kanunî güvenceyi taşımadığı anlamına gelmemekte, kanun yapma tekniğinin doğasından kaynaklanmaktadır. Zira kanun kurallarının genel olması, somut olayın özelliğine göre değişebilecek tüm çözümleri kuralın bünyesinde barındırma, bir başka ifadeyle kuralın amaca uygun sonuca ulaştıracak herhangi bir çözümü dışlamasını önleme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Terör örgütleriyle eylem birliği içinde olma fiili somut olayın özelliğine göre kanuna dayalı olarak idare tarafından belirlenecek ise de idarenin bu işlemi mahkeme tarafından denetleneceğinden bu fiilin nihaî olarak kapsamı kanuna dayalı olarak yargı kararıyla ortaya konulacaktır. Dolayısıyla kuralın belirsiz ve öngörülemez olduğu söylenemez.

Özeti de şu: İdare “ben yaptım oldu” diyemeyeceğine ve son sözü yargı söyleyeceğine göre ve o da sözünü hukuka göre söyleyeceğine göre mesele yoktur. 

Memuriyetten atılma için hukukun sınırı nedir? Terör “eylemine” müdahil olmak.

Karar net: “Somut bir terör eylemi olması, devlet memurunun da aynı amaçla bu eyleme fiilî olarak müdahil olması”. 

İrtibat, iltisak yakında uçacak.

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