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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Katalogdan suç seçenler

Ahmet BATTAL
10 Mart 2021, Çarşamba
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül önceki akşam bir TV kanalında soruları cevapladı.

Elbette güzel şeyler de söylediği konuşmasının bir yerinde haksız ve yersiz tutuklama meselesi ile ilgili olarak bir itirafta bulundu. Aynen şöyle: 

“Biz burada ne yaptık. Katalog suçlarla ilgili somut delillere dayanma koşulunu öngörüyoruz. Katalog suçlar olduğunda uygulayıcılar otomatik olarak ‘artık delil vardır’ yaklaşımında. Burada ‘somut delil bulunma şartı tutuklama için bir gerekliliktir’ diye düzenleme düşünüyoruz. Otomatik olarak katalog suç varsa tutuklanıyor. Burada ‘hayır, somut delil olacak, ondan sonra tutuklanacak’ gibi genel ilkelerle mevzuata dönük çalışmalar yapacağız.”

Evet, okuyunca şaşırdınız. Biz de şaşırdık.

Demek ki sulh ceza hâkimleri savcıların tutuklama talepleri hakkında karar verirken delile bakmıyorlarmış. 

İsnat edilen suç “katalogda yazılı(!)” suçlardan biriyse yallah içeri. (“Katalog suç” teknik bir terim, bunu elbette biliyoruz).

Peki, tutuklama talep eden savcılar delile bakıyor mudur? 

Hâkimin yapmadığını savcıdan beklemek mantıklı mı? Elbette değil. 

O zaman delil meselesine kim bakmış oluyor? Dosyayı savcıya hazırlayan kolluk personeli. 

Onlar kendilerince “bu kişi suçludur” diye düşünüyor ve amiri durumundaki savcıya söylüyor. 

Savcı, “öyleyse öyledir, tutuklatayım” diyor. Hâkim de “ben onlardan iyi mi bileceğim, aman benim başıma bir şey gelmesin” deyip tutukluyor. 

Bunları biz söylemiyoruz. Tarım Bakanı da söylemiyor. Adalet Bakanı söylüyor. 

Hukuk devletinin ne demek olduğunu derslerde anlatabilmek için çok güzel örnekler bunlar. 

Bakan aynı programda hâkim savcı kalitesini arttırma meselesi konuşulurken şunları da söylemiş: 

“Kıdemli diye FETÖ’cüler devam etsin diyecek halimiz de yok. Son tahlilde Anadolu’dan genç çocuklar var. Bunlar ‘abilerden’ değil, Anayasadan talimat alıyorlar.”

Bilen bilir, biz bu köşede kişi bazında işlerle ve somut dosyalarla ilgilenmiyoruz. Ama bu beyandan sonra şunu da bilmek istiyoruz. 

“FETÖ’cü” denilerek meslekten atılan, suçlanan, ceza alan hâkim ve savcıların dosyalarında “abiler”den talimat “aldığı” için suçlanan kaç kişi var? Hangi dosyada ne tür talimat almışlar ve ne sonuç ortaya çıkmış?

Sorumuzu netleştirelim: O hâkim ve savcılarla ilgili olarak “talimatla karar verdikleri” dedikodusu hep duyuluyor. Hatta kararlara da geçiyor. (Zamanında Yargıtay’a seçtirilen 160’lıklar meselesi ile ilgili olarak biz de çok yazdık.) 

Ama bu somut bir suç isnadı ve böyle bir fiil varsa karara dayanak yapılmış olması lâzım. 

Yani “abiler’i seviyor, bu belli, sevdiğine göre talimat da alabilirdi” diyerek varsayım üzerine verilen cezaları sormuyoruz. Somut olarak “abiler”den talimat alarak karar verdiği için ceza alanların sayısını ve oranını soruyoruz. 

Bir de bu talimatlarla verilmiş olan kararların ve dosyaların şimdiki akıbetini bilmek istiyoruz. 

Bununa ilgili bir çalışma yapmak ve toplumu bilgilendirmek Adalet Bakanlığının görevi. Ne de olsa o eski hakimler bu Bakanlığın eski “personel”i.

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