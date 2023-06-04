Kaybeden haksızdır denir mi?

Davasını mahkeme önünde kaybeden davacı için “demek ki haksızmış” denilebilir.

Kaybeden davacının “ben haklıydım ama kazanamadım” demesi ve buna inanmayı sürdürmesi mümkündür. Hatta başkalarını da buna inandırabilir. Ama mahkemeyi inandıramadığı sürece bu inançlar maddi âlem için bir mana ifade etmez.

Ya seçimi kaybeden aday ya da partiler?

Seçim mahkeme önündeki bir dava değildir; ideal, dava ve iddia sahipleri arasında bir yarıştır. Her yarış gibi bunda da kaybeden kazanmayı ummuştur ve fakat kaybetmiştir.

“O değil de şu aday olsaydı kazanırdı” ya da “öyle değil de şöyle çalışılsaydı kazanılırdı” gibi varsayımlar sadece varsayımdır. Ve bu varsayımlar seçim öncesi tahminlerine ve olsa olsa çoğu sübjektif kamuoyu araştırmalarına benzer.

Seçimden önce seçim sonuçları için tahmin açıklamış olanların tahminleri tutmamışsa bakılır: Eğer bilerek sahte kamuoyu araştırması yayınlamış değillerse yalan söylemiş değillerdir. Sadece “tahmin yapmakta başarılı değiller” denilir.

Seçim kaybeden bir liderin bu kayıptaki kusurlu katkısının ve kendi partisindeki konumunun nasıl ve hangi mekanizmalarla sorgulanacağı o partinin işidir. Bu konuda demokrasi kalitemizin zayıflığı dünyanın malumudur.

Genel olarak seçmenin ve o partinin kayıtlı seçmenlerinin bu sorgulamadaki gücü ve mekanizmalardaki katkısı, hem o partideki ve hem de ülkedeki demokrasinin kalitesi ile ilgilidir.

Her yargılamada olduğu gibi bu sorgulamada da insaf birinci kuraldır ve öyle de olmalıdır.

Bilhassa son on seneden bu yana yapılan referandumlarda ve seçimlerde siyasi rekabetin ciddi bir haksız rekabet ortamı içinde yürüdüğünü görmek için fazla uyanık olmak gerekmez.

Bunu görmek için, Anayasal statüsü itibariyle tarafsız olması gereken Anadolu Ajansı’nın ve TRT’nin nasıl bir taraf rolü oynadığını görmek yeter.

Ya da bunun için başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere -ancak ve sadece “icraat tanıtımı” yapmakla yetinmesi gereken- bazı “resmî” kurumların kamu kaynaklarıyla nasıl bir “parti propagandası” yaptığını ve daha da önemlisi muhalefeti yerden yere vurmayı kendisine nasıl bir “kutsal görev” görev edindiğini anlamak kâfidir.

Ya seçimi kaybeden tarafa oy vermiş olan seçmen?

Onunki bir hayal kırıklığından ibarettir. Beklentilerin başka bahara kaldığını gösterir. O baharı getirmek için daha fazla çalışması gerektiğini anlatır. En önemlisi de yanlış yapmasından korktuğu için desteklemediği iktidarın menfi icraatından manen sorumlu olmayacağını bilmek o seçmeni rahatlatır.

Bu sebeple, seçimden sonra, bazılarının, bize ve yazdıklarımıza yönelik olarak, “gördünüz mü haksız çıktınız” demesi abesle iştigaldir.

Biz kimseyle iddiaya girmedik ki bir iddiayı kaybetmiş olalım.

Biz iddiamızı ve talebimizi sürdürüyoruz: Adalet, hürriyet, liyakat, demokrasi, meşveret, samimiyet, uhuvvet…

Bunları kim istemez ki!

Kimin kime oy verdiği elbette önemli ama bu haklı taleplerimizin kime oy verdiğimizle ya da vermediğimizle hiçbir alakası yok ve olmayacak…